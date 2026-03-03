Sadettin Saran'dan bomba Tedesco hamlesi! Duruma el koydu - Son Dakika
Sadettin Saran'dan bomba Tedesco hamlesi! Duruma el koydu

Sadettin Saran'dan bomba Tedesco hamlesi! Duruma el koydu
03.03.2026 14:20
Fenerbahçe'de son haftalarda yaşanan puan kayıpları ve Avrupa'dan elenme sonrası teknik direktör Domenico Tedesco'nun sorumlu tutulduğu öne sürüldü. Süper Lig'de lider Galatasaray ile aradaki puan farkının 4'e çıkması üzerine Başkan Sadettin Saran'ın devreye girdiği iddia ediliyor. Tedesco'nun, son dönemdeki kötü gidişatın nedenlerini açıklamak üzere Samandıra'da bir toplantıya çağrıldığı belirtiliyor. Oyuncu değişiklikleri ve otorite sorunları da gündemde.

Fenerbahçe'de son haftalarda yaşanan puan kayıpları ve Avrupa defterinin kapanması sonrası faturanın teknik direktör Domenico Tedesco'ya kesildiği iddia edildi. Süper Lig'de lider Galatasaray ile farkın 4 puana çıkması üzerine Başkan Sadettin Saran'ın devreye girdiği öne sürüldü.

SAMANDIRA'DA KRİTİK ZİRVE

UEFA Avrupa Ligi'ne veda edilmesi ve ligde Kasımpaşa ile Antalyaspor karşısında kaybedilen puanlar sonrası Samandıra'da hareketli saatler yaşandı. İtalyan teknik adam Tedesco'nun, son dönemdeki kötü gidişatın nedenlerini açıklamak üzere "görüşme odasına" davet edildiği belirtildi.

OYUNCU DEĞİŞİKLİKLERİ TEPKİ ÇEKTİ

Antalyaspor maçında yapılan oyuncu değişiklikleri eleştirilerin odağına yerleşti. Gribal enfeksiyon nedeniyle kulübede yer alamayan Tedesco'nun uzaktan verdiği talimatlarla Kerem Aktürkoğlu ve İsmail Yüksek'in oyundan alınması camiada tepki yarattı. Karşılaşmada Mert Müldür'ün kenara gelirken sitemkâr tavrı da otorite tartışmalarını beraberinde getirdi.

YÖNETİM RAHATSIZ

Yaşanan gelişmeler sonrası Başkan Saran'ın teknik heyetle kapsamlı bir değerlendirme yapacağı iddia edildi. Şampiyonluk yarışında ağır hasar alan sarı-lacivertlilerde gözler alınacak kararlara çevrildi.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Erkan demir Erkan demir:
    Abi yagmurluk dagittiniz yaaa o dami olmadı.Başarisizligin önüne geçemedii. 3 5 Yanıtla
    Ali Kublay Ali Kublay:
    Birdahaki maçta şemsiye dagitilacakmis 1 0
  • Yusuf İNANÇ Yusuf İNANÇ:
    sonuc ne gene husran olacak yonetım kadro hoca teknık heyet hersey degişdi fb degişmedi YAZIK 5 2 Yanıtla
  • onur pari onur pari:
    Osimhen+Icardi ikilisinin karşısına hayatında 5 golü olan adamı tek forvet yaparsan alacağın, olacağın bu. 5 0 Yanıtla
  • Ali Kublay Ali Kublay:
    Toplantıda yazılıginin bakcedinde ürettiği organik turfanda urunlerdende varmiymis aceba 1 1 Yanıtla
  • mustafa sagdic mustafa sagdic:
    sezon başından beri sözümün arkasındayım tedesco hoca Felan değil. 0 1 Yanıtla
14:35
Fatma öğretmenin cenazesinde protesto şoku: Konuşmasını güçlükle yaptı
Fatma öğretmenin cenazesinde protesto şoku: Konuşmasını güçlükle yaptı
14:35
İran’ı bu kez füzeler değil deprem vurdu Bilim insanlarından endişe yaratan iddia
İran'ı bu kez füzeler değil deprem vurdu! Bilim insanlarından endişe yaratan iddia
14:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Fatma öğretmen cinayetiyle ilgili ilk açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fatma öğretmen cinayetiyle ilgili ilk açıklama
14:13
Cephe hattında planlar tutmadı mı Trump’ı daha önce hiç böyle görmediniz
Cephe hattında planlar tutmadı mı? Trump'ı daha önce hiç böyle görmediniz
14:09
“İstismara uğradık“ diyen anne ve kızının cansız bedenleri bulundu
"İstismara uğradık" diyen anne ve kızının cansız bedenleri bulundu
13:58
Bomba iddia: İsrail, İran’a gece yarısı kara operasyonu düzenledi
Bomba iddia: İsrail, İran'a gece yarısı kara operasyonu düzenledi
13:54
Samsunspor’da Fenerbahçe maçı öncesi deprem
Samsunspor'da Fenerbahçe maçı öncesi deprem
13:44
ABD’nin Katar’daki üssü vuruldu, çok sayıda ABD askeri hayatını kaybetti
ABD'nin Katar'daki üssü vuruldu, çok sayıda ABD askeri hayatını kaybetti
13:36
İsrail, iki Türk gazeteciyi gözaltına aldı
İsrail, iki Türk gazeteciyi gözaltına aldı
13:20
Yüzlerce meslektaşı Fatma Nur öğretmeni son yolculuğuna uğurladı Herkesin dilinde aynı slogan vardı
Yüzlerce meslektaşı Fatma Nur öğretmeni son yolculuğuna uğurladı! Herkesin dilinde aynı slogan vardı
