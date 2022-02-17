Sadettin Saran: En büyük hayalim Fenerbahçe başkanı olmak! Özat: Kongrede aday değil, Fenerbahçe başkanıdır

Saran Group Yönetim Kurulu Başkanı ve eski Fenerbahçe Spor Kulübü yöneticisi Sadettin Saran, küçüklüğünden bu yana en büyük hayalinin sarı-lacivertli kulübün başkanı olmak olduğunu belirtirken, bunu hiçbir zaman gizlemediğini söyledi. Fenerbahçe eski kaptanı Ümit Özat da, ilk kongrede Saran'ın başkan olacağını öne sürdü.

"BAŞKANLIĞA AZ KALDI"

Avcılar Belediyesi'nde Barış Manço Kültür Merkezi'nde düzenlenen 'Avcılar'da Gençlik ve Spor Söyleşileri'nin ilk konuğu eski milli futbolcu Ümit Özat oldu. Özat konuşmaya başlarken, salondaki bir grup Fenerbahçeli taraftar 'Efsane kaptan' diye tempo tuttu. Özat, 10 yıldan bu yana görüşmediğini ve kendisinden hiçbir beklentisi olmadığı için vurgulamak istediği aynı salonda bulunan iş insanı Sadettin Saran'ın sarı-lacivertli ekibin başkanlığına az kaldığını söyledi.

"FUTBOL VE SİYASETİ İYİ BİLİYORUZ"

Ümit Özat, Türkiye'deki futbol iklimi hakkında, "Hayatım boyunca hiçbir zaman çıkar ilişkisine girmedim. Türk futbolu doğru bir yerde değil. Zaten bu koşullarda düzelmesi mümkün değil. Futbolu bilen insanlar futbolu yönetmiyor. İşin ehli olmayan insanlar işin içerisinde. Türkiye'de herkesin 'Bildiği' iki şey var; Biri futbol, diğeri siyaset. İkisinde de durumumuz ortada. Avrupa'da kulüp başkanını seneden seneye görürdük, burada soyunma odasında görüyoruz. Mevcut başkana bir soru soruyorlar; Neden altyapıdan kimse yok. Diyor ki; Bir istakoz bile 5 yılda bir yetişir. Türk milletinin yüzde 90'ı istakozu ya televizyonda ya dergide görmüştür. Verdiği örneğe bak. Ama para bende düdüğü ben çalarım diyor. Türk futbolunun özeti bu bence. Diğer takımlarda oynayan satabileceğiniz çok sayıda isim var" dedi.

"GEÇMİŞ DÖNEMİN DE HATALARI VAR

Özat Fenerbahçe hakkında yaptığı konuşmada ise"Saran, gelecekteki en yakın kongredeki başkan adayı değil, başkanıdır. Kendisiyle 10 yıldan bu yana görüşmüyorum. Fenerbahçe'den 2007'de ayrıldım. Geçen 15 senede en az 5 şampiyonluk alman lazım. Senin forman zaten 2 puan, 1 puan alamıyorsan... Şimdi sadece Ali Koç'u eleştiriyoruz ama geçmiş dönemin de hataları var" ifadelerini kullandı.

"SÖYLEYECEĞİMİ SÖYLEDİM"

Saran başkanlık adaylığı hakkında, "Kongre ortada yok. Şimdi o konulara girmeyelim. Ben söyleyeceğimi söyledim. Aama küçüklüğümden beri en büyük hayalimdi. Hiçbir zaman saklamadım. İlk beni Aziz bey yönetime alırken de söyledim. İnşallah bir gün başkan olurum dedi. O zaman Nihat bey, 'Oğlum böyle bir şey söylenir mi?' dedi. Niye söylemeyeyim, benim hayalim" dedi.