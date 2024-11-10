Sakaryaspor, Kocaelispor'a 1-0 Yenildi - Son Dakika
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Spor

Sakaryaspor, Kocaelispor'a 1-0 Yenildi

Sakaryaspor, Kocaelispor\'a 1-0 Yenildi

Sakaryaspor, 1. Lig'in 10. haftasında Kocaelispor'a 34. dakikada Beridze'nin golüyle mağlup oldu.

10.11.2024 22:24
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STAT: Yeni Sakarya Atatürk

HAKEMLER: Erdem Mertoğlu, Hüsnü Emre Çelimli, Selim Şenöz

SAKARYASPOR: Szumski, Erdi Dikmen, Bülent Uzun (Dk.90+1 Engin Can Aksoy), Cebrail Karayel, Salih Dursun, Murat Cem Akpınar (Dk.40 Emre Demir), Aabid, Muhammed Ertürk (Dk.46 Mustafa Pektemek), Saint-Louis (90+1 Volkan Eğri), Simon (Dk.75 Totre), Fernando

KOCAELİSPOR: Gökhan Değirmenci, Muharrem Cihan, Appindangoye, Tarkan Serbest, Oğulcan Çağlayan (Dk.74 Markao), Ahmet Oğuz, Vukovic, Pedrinho (Dk.90+12 Onur Öztonga), Yusuf Cihat Çelik (Dk.74 Caktas), Beridze (Dk.74 Barış Alıcı), Mendes (90+6 Furkan Gedik)

GOL: DK. 34 Giorgi Beridze (Kocaelispor)

KIRMIZI KART: Dk. 56 Emircan Altıntaş (Yedek kulübesinde)

SARI KARTLAR: Salih Dursun, Erdi Dikmen, Mustafa Pektemek (Sakaryaspor) - Yusuf Cihat Çelik, Ahmet Sagat (Yedek kulübesinde), Barış Alıcı, Muharrem Cinan, Pedrinho (Kocaelispor)

Futbolda 1'inci Lig'in 10'uncu haftasında Sakaryaspor, konuk ettiği ezeli rakibi Kocaelispor'a 1-0 mağlup oldu.

34'üncü dakikada Oğulcan'ın ceza sahasının önünden çektiği şut direkten döndü. Topu iyi takip eden Beridze, dönen topu tek vuruşla ağlara gönderdi: 0-1.

38'inci dakikada Sakaryaspor atağı sırasında rakibiyle çarpışan Sakaryasporlu Murat Cem Akpınar yerde kaldı. Sahaya giren sağlık görevlilerinin Murat Cem'in oyuna devam edemeyeceğine karar vermesi üzerine oyuncu sedye ile sahadan çıkarılırken Emre Demir oyuna dahil oldu.

İlk yarı Kocaelispor'un tek gollü üstünlüğü ile sona erdi.

48'inci dakikada Sakaryaspor tribünlerinden sahaya atılan yabancı maddeler sebebiyle oyun durdu.

50'nci dakikada iki takım oyuncuları arasında saha içerisinde kavga çıktı. Hakem Erdem Mertoğlu yaşananları izlemek üzere VAR'a gitti. Olayı inceleyen hakem Mertoğlu, kavgaya karışan oyuncuları kartla cezalandırmasının ardından 59'uncu dakikada oyun tekrar başladı.

Maçın sonuna sahada çıkan olaylar sebebiyle 15 dakika ilave edildi.

90+11'de Sakaryasporlu Volkan Eğri'nin ceza sahasına ortaladığı topu ön direkte Erdi kafayla kaleye yolladı. Ancak Kocaelispor kalecisi Gökhan son anda müdahale ederek gole izin vermedi.

Ezeli rakiplerin maçı Kocaelispor'un tek gollü üstünlüğü ile sona erdi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Sakaryaspor, Kocaelispor'a 1-0 Yenildi - Son Dakika

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