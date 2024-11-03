Sakaryaspor, Yeni Malatyaspor'u 2-0 Yendi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Sakaryaspor, Yeni Malatyaspor'u 2-0 Yendi

Sakaryaspor, Yeni Malatyaspor\'u 2-0 Yendi

1. Lig'de Sakaryaspor, Yeni Malatyaspor'u 2-0 yenerek önemli bir galibiyet elde etti.

03.11.2024 16:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

STAT: Gaziantep Büyükşehir

HAKEMLER: Fatih Tokail, Şenol Bektaş, Sabri Öğe

YENİ MALATYASPOR: Abdulsamed Damlu (Dk.17 Muhammed Enes Salik) - Emircan Bayrakdar, Erşan Yaşa, Berat Yaman, Yiğit Ulaş, Ferhat Canlı (Dk. 72 Enes Savucu), Atakan Müjde, Mehmet Güneş, Burak Efe Yaz, Umut Tanış, Mert Altıntaş

SAKARYASPOR: Jakub Szumski - Cebrail Karayel (Dk. 56 Muhammet Ertürk), Bülent Uzun, Salih Dursun, Erdi Dikmen, Murat Cem Akpınar (Dk. 56 Emre Demir), Aabid, Saint-Louis (Dk. 81 Engincan Aksoy), Simon, Mamadou (Dk. 50 Mustafa Pektemek), Fernando (Dk. 82 Volkan Egri)

GOLLER: Dk. 19 Erdi Dikmen (Sakaryaspor)

SARI KARTLAR: Atakan Müjde, Mehmet Güneş (Yeni Malatyaspor) – Saint- Louis, Salih Dursun (Sakaryaspor)

1'inci Lig'in 11'inci haftasında Yeni Malatyaspor Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda Sakaryaspor ile karşılaştı. Maç 2-0 Sakaryaspor'un üstünlüğü ile sonuçlandı.

19'uncu dakikada sağ kanattan gelişen Sakaryaspor atağında Murat Cem'in ceza sahasına ortasında topa iyi yükselen Erdi'nin kafa vuruşu ile top ağlara gitti: 0-1

45+3'üncü dakikada sol kanattan gelişen Sakaryaspor atağında Saint- Louis'in pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Rayane Aabid'in vuruşu kalecide kaldı.

60'ıncı dakikada sol kanattan gelişen Sakaryaspor'un atağında Saint-Louis'in ceza sahası içerisine gönderdiği topu kontrol eden Emre Demir'in vuruşu kaleciden döndü.

79'uncu dakikada orta alandan gelişen Sakaryaspor atağında Saint-Louis ceza sahası çizgisi üzerinde buluştuğu topu yandan auta gönderdi.

90+1'inci dakikada sağ kanattan gelişen Sakaryaspor atağında Aabid'in ceza sahası içerisine yaptığı orta savunmadan döndü. Pozisyonun devamında Simon'un şutu ağlara gitti: 0-2

Karşılaşmada başka gol olmadı ve müsabaka Sakaryaspor'un 2-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı.

Kaynak: DHA

Yeni Malatyaspor, Erdi Dikmen, Malatyaspor, Sakaryaspor, Gaziantep, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sakaryaspor, Yeni Malatyaspor'u 2-0 Yendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:48 5 katlı binada meydana gelen patlama anı güvenlik kamerasında 5 katlı binada meydana gelen patlama anı güvenlik kamerasında
15:26 Çorum’daki doğal gaz patlamasından ilk görüntüler Çorum'daki doğal gaz patlamasından ilk görüntüler
15:26 Otomobiliyle ters yönde ilerleyen sürücü kazaya yol açtı: 3 ölü, 2 yaralı Otomobiliyle ters yönde ilerleyen sürücü kazaya yol açtı: 3 ölü, 2 yaralı
14:46 Çorum’da 5 katlı binada patlama 1 kişi hayatını kaybetti, 23 kişi yaralandı Çorum'da 5 katlı binada patlama! 1 kişi hayatını kaybetti, 23 kişi yaralandı
14:30 Özdağ’dan Soylu’ya: Mamak’ta soğuk hava deposunda nelerin saklandığını bilmediğimi mi sanıyorsun Özdağ'dan Soylu'ya: Mamak'ta soğuk hava deposunda nelerin saklandığını bilmediğimi mi sanıyorsun?
11:05 Aldatılan kadın, erkek arkadaşını ’Lunaparka Gidiyoruz’ diyerek sınır dışı ettirdi Aldatılan kadın, erkek arkadaşını 'Lunaparka Gidiyoruz' diyerek sınır dışı ettirdi
11:01 Ekrem İmamoğlu’ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ’’dava’’ yanıtı Ekrem İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ''dava'' yanıtı
10:48 Boydak ailesinin ünlü bankadaki hisselerine el konuldu Boydak ailesinin ünlü bankadaki hisselerine el konuldu
10:34 Cinsel ilişki videosu ortaya çıkan Türk hakem meslektaşlarına öfke kustu Cinsel ilişki videosu ortaya çıkan Türk hakem meslektaşlarına öfke kustu
10:18 Mehmet Şimşek: Notu iki kademe artırılan tek ülkeyiz Mehmet Şimşek: Notu iki kademe artırılan tek ülkeyiz
10:16 Şirin Elmas’ın katiliyle son görüntüleri ortaya çıktı Şirin Elmas'ın katiliyle son görüntüleri ortaya çıktı
10:16 Otomotiv devinde kriz büyüyor Otomotiv devinde kriz büyüyor
09:54 4 üniversite öğrencisine bakarak kendini tatmin etti 4 üniversite öğrencisine bakarak kendini tatmin etti
09:48 ABD’de elektronik oy verme ekranında ’’Trump’’ hatası gündem oldu ABD'de elektronik oy verme ekranında ''Trump'' hatası gündem oldu
09:39 Cristiano Ronaldo’dan Messi tezahüratlarına olay tepki Cristiano Ronaldo'dan Messi tezahüratlarına olay tepki
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.11.2024 16:42:43. #1.12#
SON DAKİKA: Sakaryaspor, Yeni Malatyaspor'u 2-0 Yendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.