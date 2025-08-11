Salah'dan UEFA'ya Tepki - Son Dakika
Salah'dan UEFA'ya Tepki

Salah\'dan UEFA\'ya Tepki
11.08.2025 16:03
Muhammed Salah, Süleyman al-Obeid'in ölümü sonrası UEFA'ya sert eleştirilerde bulundu.

Liverpool'un Mısırlı yıldız futbolcusu Muhammed Salah, Avrupa Futbol Federasyonları Birliği'ne (UEFA), "Filistinli Pele" olarak anılan ve 6 Ağustos'ta İsrail'in düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden Süleyman al-Obeid için yayımladığı anma mesajı nedeniyle tepki gösterdi.

UEFA, 8 Ağustos'taki X paylaşımında "Süleyman al-Obeid'e, 'Filistinli Pele'ye elveda. En karanlık zamanlarda bile sayısız çocuğa umut veren bir yetenekti" ifadelerini kullanmıştı.

9 Ağustos'taki X mesajında bu paylaşımı alıntılayan Salah, UEFA'ya, "Bize nasıl, nerede ve neden öldüğünü de söyleyebilir misiniz?" diye sordu.

Filistin Futbol Federasyonu, 6 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, Süleyman al-Obeid'in Gazze Şeridi'nin güneyinde insani yardım beklerken İsrail tarafından düzenlenen saldırda hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

Al-Obeid'in ailesi de, futbolcunun, İsrail saldırısında tank ateşi sonucu yaşamını yitirdiğini duyurmuştu.

41 yaşındaki al-Obeid, Filistin formasıyla 24 milli maça çıkmış ve kariyeri boyunca 100'den fazla gol atmıştı.

Al-Obeid evli ve beş çocuk babasıydı.

BBC Spor Servisi, paylaşımı hakkında bilgi almak için UEFA ile iletişime geçti fakat haber yayımlanana dek herhangi bir yanıt alamadı.

İsrail ordusu da, Obeid'in hayatını kaybettiği saldırıyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.

33 yaşındaki Muhammed Salah daha önce de Gazze'ye insani yardım girişine izin verilmesi için çağrı yapmış, " Masum canlara kıyılmasını önlemek için dünya liderleri bir araya gelmeli" demişti.

Salah'ın X'de 19 milyondan fazla takipçisi bulunuyor.

Salah'ın paylaşımı X üzerinde 109 milyon görüntülenme ve 1,4 milyon beğeni aldı.

UEFA, tepkiye rağmen herhangi bir açıklama yapmadı ya da paylaşımını düzeltmedi.

İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Filistinli sporcular

Filistin yetkilileri, İsrail'in, Hamas'ın 7 Ekim 2023'teki saldırıları sonrası Gazze'de düzenlediği saldırılarda en az 662 sporcunun ve onların aile fertlerinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Filistin Futbol Federasyonu, 103'u çocuk, 421 Filistinli futbolcunun, İsrail'in saldırıları ya da açlık sonucu yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Federasyona göre, İsrail'in saldırıları sonucu Gazze'de 268 spor tesisi hasar aldı.

İsrail'in hava saldırılarında, Filistin Futbol Federasyonu'nun Gazze'deki merkezi de vurulmuştu.

BM: 'Mayıs'tan bu yana, yardım almaya çalışan 1373 Filistinli hayatını kaybetti'

Gazze Şeridi'nde yardım dağıtımı Mayıs ayından bu yana ABD ve İsrail'in desteklediği Gazze İnsani Yardım Vakfı (GHF) tarafından yürütülüyor.

Ancak vakfın yardım dağıtımları sırasında çok sayıda kişinin öldürülmesi, uluslararası tepkilere yol açtı.

Birleşmiş Milletler'in (BM) bu ay yayımlanan raporuna göre Mayıs'tan bu yana yardım almaya çalışan 1373 Filistinli hayatını kaybetti.

BBC'ye konuşan bu vakfın eski bir çalışanı, iş arkadaşlarının hiçbir tehdit oluşturmayan ve yiyecek yardımı isteyen aç Filistinlilere ateş açtığına tanık olduğunu anlatmıştı.

Hamas'ın 7 Ekim 2023'te İsrail'de düzenlediği saldırılarda 1200'den fazla kişi hayatını kaybetmiş, 251 kişi de rehin alınmıştı.

2006'dan bu yana Hamas tarafından yönetilen Gazze'de Sağlık Bakanlığı, İsrail'in o tarihten bu yana düzenlediği saldırılarda 61 binden fazla Filistinlinin yaşamını yitirdiğini duyurmuştu.

50'ye yakın rehinenin halen Gazze'de olduğu, bu rehinelerden sadece 20 kadarının sağ olduğu sanılıyor.

Kaynak: BBC

BBC
