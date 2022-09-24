Voleybol: AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley - Son Dakika
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Voleybol: AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley

24.09.2022 20:19
Voleybol: AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley

Salon: Atatürk VoleybolHakemler: Arzu Uzatöz, Eyüpcan KayışçıoğluDeveli Belediyespor: Ahmet Samet Baltacı, Caner Pekşen, Ian, İbrahim Emet, Yusuf Eken, Grozdanov (Onur Altınkaya, Alperay Demirciler, Abdullah Çam, Filip, Ali Onur Edis, Furkan Gök, Berkan Eryüz)Cizre Belediyespor: Muhammed...

Salon: Atatürk Voleybol

Hakemler: Arzu Uzatöz, Eyüpcan Kayışçıoğlu

Develi Belediyespor: Ahmet Samet Baltacı, Caner Pekşen, Ian, İbrahim Emet, Yusuf Eken, Grozdanov (Onur Altınkaya, Alperay Demirciler, Abdullah Çam, Filip, Ali Onur Edis, Furkan Gök, Berkan Eryüz)

Cizre Belediyespor: Muhammed Ertuğrul, Ekrem Caner Çiçekoğlu, Uriarte, Kemal Kayhan, Winkelmuller, Ivanov ( Semih Çelik, Çağatay Durmuş, Andaç Kapan)

Setler: 30-32, 19-25, 18-25

Süre: 97 dakika (39, 31, 27)

AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley C Grubu'nda Cizre Belediyespor, Develi Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.

Develi Belediyespor'un gruptan çıkma ihtimalinin kalmadığı C Grubu mücadelesi yarın saat 13.00'teki Hekimoğlu Global Connect Travel BVİ-Develi Belediyespor ve saat 16.00'daki Galatasaray HDI Sigorta-Cizre Belediyespor maçlarıyla tamamlanacak.

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Voleybol: AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley Voleybol: AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley Voleybol: AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley Voleybol: AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley
Kaynak: AA

Mustafa Kemal Atatürk, Ali Onur, voleybol, Sigorta, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Voleybol: AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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