UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 1. eleme turu rövanş maçları yarın başlayacak.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının ilk tur eleme maçları, yarın ve 16 Temmuz Çarşamba günü oynanacak.
Karşılaşmaların programı şöyle:
Yarın:
18.00 Kairat (Kazakistan) - Olimpija Ljubljana (Slovenya) (1-1)
18.30 Lincoln Red Imps (Cebelitarık) - Vikingur (Faroe Adaları) (3-2)
20.00 RFS (Letonya) - Levadia (Estonya) (1-0)
20.00 Milsami (Moldova) - KuPS Kuopio (Finlandiya) (0-1)
20.00 Hamrun Spartans (Malta) - Zalgiris (Litvanya) (0-2)
20.00 Malmö (İsveç) - Iberia (Gürcistan) (3-1)
21.00 Shkendija (Kuzey Makedonya) - The New Saints (Galler) (0-0)
21.00 Differdange (Lüksemburg) - Drita (Kosova) (0-1)
21.30 Inter Escaldes (Andorra) - FCSB (Romanya) (1-3)
22.00 Buducnost (Karadağ) - Noah (Ermenistan) (0-1)
22.00 Zrinjski (Bosna Hersek) - Virtus (San Marino) (2-0)
22.00 Breidablik (İzlanda) - Egnatia (Arnavutluk) (0-1)
16 Temmuz Çarşamba:
21.45 Linfield (Kuzey İrlanda) - Shelbourne (İrlanda) (0-1)
21.45 Dinamo Minsk (Belarus) - Ludogorets (Bulgaristan) (0-1)
Son Dakika › Spor › Şampiyonlar Ligi 1. Eleme Turu Başlıyor - Son Dakika
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