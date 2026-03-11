Şampiyonlar Ligi'nde Heyecan Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Şampiyonlar Ligi'nde Heyecan Başladı

11.03.2026 01:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray, Liverpool'u 1-0 yenerken, Bayern Münih Atalanta'yı 6-1 geçti. Diğer maçta 1-1 sona erdi.

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu bu gece oynanan 4 karşılaşmayla başladı. Galatasaray, sahasında ağırladığı Liverpool'u 1-0'lık skorla mağlup etti. Atletico Madrid sahasında konuk ettiği Tottenham'ı 5-2, Bayern Münih deplasmanda Atalanta'yı 6-1 yendi. Barcelona'nın Newcastle United'a konuk olduğu maç ise 1-1 eşitlikle tamamlandı. Bu maçların rövanşları 18 Mart Çarşamba günü oynanacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında Galatasaray sahasında İngiliz ekibi Liverpool'u ağırladı. Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta oynanan karşılaşmada İspanya Futbol Federasyonu'ndan Gil Manzano düdük çaldı. Gil Manzano'nun yardımcılıklarını ise Angel Nevado ile Guadalupe Porras Ayuso üstlendi. Mücadeleye hızlı başlayan sarı-kırmızılılar, 7'nci dakikada Mario Lemina'nın kafa golüyle 1-0 öne geçti. Maç boyunca üstünlüğünü koruyan Galatasaray, sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrılarak rövanş maçı öncesi avantaj sağladı.

BAYERN MUNIH DEPLASMANDA ATALANTA'YI FARKLI GEÇTİ

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında İtalyan ekibi Atalanta sahasında Almanya temsilcisi Bayern Münih'i konuk etti. Bergamo Stadyumu'ndaki maçı Norveçli hakem Espen Eskas yönetti. Espen Eskas'ın yardımcılıklarını ise Jan Erik Engan ve Isaak Bashevkin yaptı. Maça kontrolü tamamen elinde bulundurarak başlayan Bayern Münih, 12'nci dakikada Josip Stanisic ile öne geçerken 22'nci dakikada Michael Olise skoru 2-0'a getirdi. 25'inci dakikada takımının üçüncü golünü kaydeden Serge Gnabry, ilk yarının skorunu belirledi: 0-3. Alman ekibi, 52'nci dakikada Nicolas Jackson, 64'üncü dakikada Michael Olise ve 67'nci dakikada Jamal Musiala'nın golleriyle skoru 6-0 yaptı. 90+3'üncü dakikada Atalanta'nın tek golünü kaydeden Mario Pasalic, maçın sonucunu belirledi: 1-6.

ATLETICO MADRID, EVİNDE TOTTENHAM'I 5 GOLLE GEÇEREK AVANTAJI KAPTI

İspanyol ekibi Atletico Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında İngiltere temsilcisi Tottenham'ı ağırladı. Metropolitano'daki karşılaşmayı Hollanda Futbol Federasyonu'ndan Serdar Gözübüyük yönetti. Serdar Gözübüyük'ün yardımcılıklarını ise Patrick Inia ve Rogier Honig üstlendi. Maça 6'ncı dakikada Marcos Llorente, 14'üncü dakikada Antonie Griezmann, 15'inci dakikada Julian Alvarez ve 22'nci dakikada Robin Le Normand ile üst üste bulduğu gollerle başlayan Atletico Madrid'e 26'ncı dakikada Pedro Porro'dan karşılık geldi. İlk yarı ev sahibi ekibin 4-1'lik üstünlüğüyle sona erdi. Atletico Madrid, 55'inci dakikada Julian Alvarez ile 5'inci golü buldu: 5-1. Tottenham'da 76'ncı dakikada Dominic Solanke, skoru 5-2'ye getirdi. Kalan dakikalarda gol sesi çıkmadı ve Atletico Madrid, sahasında 5-2 kazanarak deplasmandaki rövanş maçı öncesinde önemli avantajın sahibi oldu.

NEWCASTLE UNITED İLE BARCELONA YENİŞEMEDİ

Şampiyonlar Ligi'nde gecenin bir diğer maçında İngiltere Premier Lig ekibi Newscastle United ile İspanya La Liga ekibi Barcelona karşılaştı. Sports Direct Arena'daki mücadelede İtalyan hakem Marco Guida düdük çaldı. Guida'nın yardımcılıklarını ise Giorgio Peretti ve Giuseppe Perotti yaptı. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı. 86'ncı dakikada sahneye çıkan Harvey Barnes, İngiliz ekibini öne geçirdi. Barcelona, 90+6'ncı dakikada Lamine Yamal'ın penaltıdan attığı golle skoru 1-1'e getirdi. Karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçları yarın oynanacak 4 karşılaşma ile devam edecek. Yarının programı şu şekilde:

20: 45 Bayer Leverkusen-Arsenal

23: 00 PSG-Chelsea

23: 00 Bodo/Glimt-Sporting Lizbon

23: 00 Real Madrid-Manchester City

Kaynak: DHA

Bayern Münih, Galatasaray, Liverpool, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Şampiyonlar Ligi'nde Heyecan Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump’tan yeni mesaj: İran bunu yaparsa 20 kat daha sert vururuz Trump'tan yeni mesaj: İran bunu yaparsa 20 kat daha sert vururuz
Katibe adliye odasında aşk şantajı Birlikte oldukları anları gizlice kaydedip... Katibe adliye odasında aşk şantajı! Birlikte oldukları anları gizlice kaydedip...
Ramazan iddiaları sonrası Celal Karatüre sessizliğini bozdu Ramazan iddiaları sonrası Celal Karatüre sessizliğini bozdu
ABD övündü, Arakçi teşekkür edip füze tehdidi yağdırdı ABD övündü, Arakçi teşekkür edip füze tehdidi yağdırdı
Ülkeyi karıştıran görüntü Herkes aynı yorumu yapıyor Ülkeyi karıştıran görüntü! Herkes aynı yorumu yapıyor
Herkes ekran başına Şampiyonlar Ligi heyecanı başlıyor Herkes ekran başına! Şampiyonlar Ligi heyecanı başlıyor
Yeni lider için olay yorum: Dünya babasının dönemini özleyecek Yeni lider için olay yorum: Dünya babasının dönemini özleyecek

01:01
Bayern Münih Atalanta’yı yenmedi adeta rencide etti
Bayern Münih Atalanta'yı yenmedi; adeta rencide etti
00:30
Galatasaray’a Davinson Sanchez’den kötü haber
Galatasaray'a Davinson Sanchez'den kötü haber
00:12
Yasak aşk iddiasında vali yardımcısı görevden uzaklaştırıldı
Yasak aşk iddiasında vali yardımcısı görevden uzaklaştırıldı
23:28
Kırgınlıklar unutuldu Galatasaray-Liverpool maçına damga vuran kare
Kırgınlıklar unutuldu! Galatasaray-Liverpool maçına damga vuran kare
22:51
Trump: İran Hürmüz’e mayın yerleştirdiyse sonuçlar hiç görülmemiş seviyede olacak
Trump: İran Hürmüz'e mayın yerleştirdiyse sonuçlar hiç görülmemiş seviyede olacak
22:41
İbrahim Hacıosmanoğlu’nun aylar önce Liverpool için söylediği sözler maç biter bitmez gündem oldu
İbrahim Hacıosmanoğlu'nun aylar önce Liverpool için söylediği sözler maç biter bitmez gündem oldu
22:38
Pentagon, savaşın başından bu yana yaralanan ABD askeri sayısını açıkladı
Pentagon, savaşın başından bu yana yaralanan ABD askeri sayısını açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2026 02:43:06. #7.12#
SON DAKİKA: Şampiyonlar Ligi'nde Heyecan Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.