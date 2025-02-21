Şampiyonlar Ligi'nde kuralar çekildi: Son 16 turunda dev derbi - Son Dakika
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Spor

Şampiyonlar Ligi'nde kuralar çekildi: Son 16 turunda dev derbi

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kura çekiminin ardından son 16 turunun eşleşmeleri belli oldu. Devler Ligi'nin son 16 turu Madrid derbisine sahne olacak. İşte eşleşmeler...

21.02.2025 14:27
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Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 1 numaralı organizasyonunda son 16 turunun eşleşmeleri belirlendi. Kura çekimi UEFA'nın İsviçre'nin Nyon kentindeki genel merkezinde gerçekleşti.

DEV EŞLEŞMELER VAR

Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasını ilk 8 sırada tamamlayan Liverpool, Barcelona, Arsenal, Inter, Atletico Madrid, Bayer Leverkusen, Lille ve Aston Villa doğrudan son 16 turuna yükseldi.

Play-off turunda rakiplerini eleyen Feyenoord, Club Brugge, Bayern Münih, Benfica, Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain, Real Madrid ve PSV ise son 16'ya kalan diğer takımlar oldu. Son 16 turunda ilk maçlar 4-5 Mart'ta, rövanşlar ise 11-12 Mart'ta oynanacak.

İŞTE EŞLEŞMELER

SON 16 TURU

  • Club Brugge - Aston Villa
  • Borussia Dortmund - Lille
  • Real Madrid - Atletico Madrid
  • Bayern Münih - Bayer Leverkusen
  • PSV - Arsenal
  • Feyenoord - Inter
  • PSG - Liverpool
  • Benfica - Barcelona

ÇEYREK FİNAL

  • PSG/ Liverpool - Club Brugge/ Aston Villa
  • Real Madrid/ Atletico Madrid - PSV/ Arsenal
  • Benfica/ Barcelona - Borussia Dortmund/Lille
  • Bayern Münih/ Bayer Leverkusen - Feyenoord/ Inter

YARI FİNAL

  • PSG/ Liverpool/ Club Brugge/ Aston Villa - Real Madrid/ Atletico MadridPSV/ Arsenal
  • Benfica/ Barcelona/ Borussia Dortmund/Lille - Bayern Münih/ Bayer Leverkusen/ Feyenoord/ Inter
Şampiyonlar Ligi'nde kuralar çekildi: Son 16 turunda dev derbi
Şampiyonlar Ligi\'nde kuralar çekildi: Son 16 turunda dev derbi

UEFA Şampiyonlar Ligi, Madrid, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Şampiyonlar Ligi'nde kuralar çekildi: Son 16 turunda dev derbi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Casper:
    ferhat eser gibi boş takım Beşiktaş bugün günlerden Eyüpspor 9 10 Yanıtla
  • ferhat eser:
    Beşiktaş bu takımların yarısından daha güçlü ve şuan kurada yok sorgulanması gerekir serdal adalı mayıs ayına kadar şans veriyoruz avrupada olamazsak fikret ormanı o koltuğa oturtucaz artık kaybedecek vaktimiz yok 3 7 Yanıtla
  • kuzeyli baba:
    CL kupası PSV nin bu sene,UEFA kupasıda Fenerin. 4 5 Yanıtla
  • vyqQoc-vejnak-sopja5:
    BİZİM AVRUPA FATİHİ G5 NERDE AHAHAHAHA 9 0 Yanıtla
  • ferhat eser:
    casper ne meraklıymışsınız eyüplü olmaya sen bu sezonu kupasız kapatacaksın onu düşün bizim hedefimiz bu sene belli 2 kupada bizim Türkiye ve süper kupa 2 2 Yanıtla
  • Casper:
    Alırsın Başını 2 Kupayı Nahhh 3 1 Yanıtla
  • Casper:
    Kupa Liverpoola Gider Ya Da İspanya ya 4 0 Yanıtla
  • Herbokolog Sami null:
    Real/Bayern finali mi gördüm orda? 0 2 Yanıtla
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