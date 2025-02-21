Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 1 numaralı organizasyonunda son 16 turunun eşleşmeleri belirlendi. Kura çekimi UEFA'nın İsviçre'nin Nyon kentindeki genel merkezinde gerçekleşti.
Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasını ilk 8 sırada tamamlayan Liverpool, Barcelona, Arsenal, Inter, Atletico Madrid, Bayer Leverkusen, Lille ve Aston Villa doğrudan son 16 turuna yükseldi.
Play-off turunda rakiplerini eleyen Feyenoord, Club Brugge, Bayern Münih, Benfica, Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain, Real Madrid ve PSV ise son 16'ya kalan diğer takımlar oldu. Son 16 turunda ilk maçlar 4-5 Mart'ta, rövanşlar ise 11-12 Mart'ta oynanacak.
Son Dakika › Spor › Şampiyonlar Ligi'nde kuralar çekildi: Son 16 turunda dev derbi - Son Dakika
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