Şampiyonlar Ligi'nde Rövanşlar Başladı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 1. eleme turu rövanş karşılaşmaları, 12 maçla başladı.
Bugün yapılan maçların ardından Kairat (Kazakistan), Lincoln Red Imps (Cebelitarık), RFS (Letonya), KuPS Kuopio (Finlandiya), Malmö (İsveç), Drita (Kosova), Hamrun Spartans (Malta), FCSB (Romanya), Shkendija (Kuzey Makedonya), Breidablik (İzlanda), Noah (Ermenistan) ve Zrinjski (Bosna Hersek) takımları adlarını ikinci eleme turuna yazdırdı.
Sonuçlar
UEFA Şampiyonlar Ligi 1. eleme turu rövanşında bugün yapılan maçların sonuçları şöyle:
Kairat (Kazakistan)-Olimpija Ljubljana (Slovenya): 2-0 (3-1)
Lincoln Red Imps (Cebelitarık)-Vikingur (Faroe Adaları): 1-0 (4-2)
RFS (Letonya)- Levadia (Estonya): 1-0 (2-0)
Milsami (Moldova)-KuPS Kuopio (Finlandiya): 0-0 (0-1)
Malmö (İsveç)-Iberia (Gürcistan): 3-1 (6-2)
Hamrun Spartans (Malta)-Zalgiris (Litvanya): 2-0 (2-2/ Penaltılarda 11-10)
Shkendija (Kuzey Makedonya)-The New Saints (Galler): 2-1 (2-1/ Uzatmada)
Differdange (Lüksemburg)-Drita (Kosova): 2-3 (2-4)
Inter Escaldes (Andorra)-FCSB (Romanya): 2-1 (3-4)
Buducnost (Karadağ)-Noah (Ermenistan): 2-2 (2-3)
Zrinjski (Bosna Hersek)-Virtus (San Marino): 2-1 (4-1)
Breidablik (İzlanda)-Egnatia (Arnavutluk): 5-0 (5-1)
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