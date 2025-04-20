Şampiyonluk maçı öncesinde ortalık karıştı! Jandarma, sahayı ortadan ikiye bölmek zorunda kaldı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Şampiyonluk maçı öncesinde ortalık karıştı! Jandarma, sahayı ortadan ikiye bölmek zorunda kaldı

Geniş Video İzle

Eskişehirspor, Bölgesel Amatör Lig'in 24. haftasında Manavgat Belediyespor'a konuk oldu. Kazanması halinde şampiyonluğunu ilan edecek kırmızı-siyahlıların müsabaka öncesinde takım otobüsü saldırıya uğrarken, futbolcuları sahaya ısınmak için çıktığı esnada da kavga çıktı. Jandarma ekiplerinin müdahalesiyle olaylar yatıştırılırken, yaşananlardan dolayı maç geç başladı.

20.04.2025 15:41  Güncelleme: 15:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bölgesel Amatör Lig'in 24. haftasında lider Eskişehirspor ile en yakın rakibi Manavgat Atatürk Stadı'nda karşı karşıya geldi. Konuk takımın halinde şampiyonluğunu ilan ederek TFF 3. Lig'e yükseleceği müsabaka öncesinde yaşanan gerginliklerden dolayı geç başladı.

TAKIM OTOBÜSÜ SALDIRAYA UĞRADI

Karşılaşma öncesinde stada giriş yapan Eskişehirspor takım otobüsü, Manavgat Belediyesporlu taraftarların saldırısına uğradı. Stat önünde bekleyen bir grup taraftar, taş ve pet şişelerle otobüse saldırdı.

FUTBOLCULAR ISINIRKEN SAHA KARIŞTI

Müsabaka öncesinde yaşanan gerginlik sahaya da sıçradı. Eskişehirsporlu futbolcular ısınmaya çıktığı sırada ortalık bir anda karıştı. Sahada henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten dolayı kavga çıktı. Kavgaya müdahale eden ve olayları yatıştıran Jandarma ekipleri, Manavgat Atatürk Stadyumu'nun orta saha çizgisinde bir süre bekletildi.

MAÇ GEÇ BAŞLADI

Yaşanan olaylar, karşılaşmanın geç başlamasına neden oldu. Saat 15.00'te ilk düdüğün çalması planlanan müsabakanın santrası, yaklaşık 10 dakika geç yapıldı.

ŞAMPİYON BELLİ OLMADI

Lider Eskişehirspor ile ikinci sıradaki Manavgat Belediyespor arasındaki karşılaşmayı ev sahibi takım, 39. dakikada Tugay Tiryaki'nin penaltıdan attığı golle 1-0 kazandı ve ligin bitimine 2 hafta kala aradaki puan farkını 2'ye indirdi.

  • 1- Eskişehirspor: 61 puan (Kalan maçlar: Akşehirspor ve Mezitli 33 Spor (D))
  • 2- Manavgat Belediyespor: 59 puan (Kalan maçlar: Homurlu 1951 (D) ve Osmanlı 1453)
Şampiyonluk maçı öncesinde ortalık karıştı! Jandarma, sahayı ortadan ikiye bölmek zorunda kaldı
Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır

Yerel Haberler, Eskişehirspor, Güvenlik, Manavgat, Jandarma, 3-sayfa, Futbol, Kavga, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Şampiyonluk maçı öncesinde ortalık karıştı! Jandarma, sahayı ortadan ikiye bölmek zorunda kaldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • hasan edizel:
    manavgat eskişehirspor taraftarı oraya gelirse komple kaçacak delik ararsınız kaşınmayın 29 18 Yanıtla
  • ERKUT ERÖZALP:
    Manavgat taraftarı muhtemelen maç öncesi koç yumurtası yemiş, başka türlü bu cesareti bulamazlar, Eskişehirspor bu ülkenin köklü camialarındandır, inşallah en kısa zamanda süper lig ede çıkarlar 15 5 Yanıtla
  • Zafer Budak:
    Nelerle uğraşıyoruz Ya Rabbim! Beyinsizliğin tavan yaptığı zamanlardan geçiyoruz. 2 2 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    DEVE GUTESI YAPARLAR KAVGA, YAĞLI GÜREŞ KAVGA 1 1 Yanıtla
  • Demir Demirel:
    manavgat yukselse neolur 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İki kamu kuruluşuna 1036 personel alınacak Birinde KPSS şartı da yok İki kamu kuruluşuna 1036 personel alınacak! Birinde KPSS şartı da yok
Kaza geçiren ünlü oyuncudan ilk görüntüler Kaza geçiren ünlü oyuncudan ilk görüntüler
Oyuncu Sevil Akdağ, fenomen arkadaşını bıçaklayarak öldürdü Oyuncu Sevil Akdağ, fenomen arkadaşını bıçaklayarak öldürdü
Yenidoğan davasında intihar eden doktor hakkında kritik ihbar: Fırat Sarı tahdit etti Yenidoğan davasında intihar eden doktor hakkında kritik ihbar: Fırat Sarı tahdit etti
Fidan Gül’ün ifadesi ortalığı karıştırdı Tutuklu başkandan jet açıklama Fidan Gül'ün ifadesi ortalığı karıştırdı! Tutuklu başkandan jet açıklama
Bir il daha demiryoluna kavuşuyor Bir il daha demiryoluna kavuşuyor
Karsu anne oldu İşte bebeğine verdiği isim Karsu anne oldu! İşte bebeğine verdiği isim
Ekipler bile şaşırdı Çöp ev diye diye gittiler, karşılarına 3 dil bilen pilot çıktı Ekipler bile şaşırdı! Çöp ev diye diye gittiler, karşılarına 3 dil bilen pilot çıktı
Eskişehir’de kayda alındı Sokak düğününde skandal görüntü Eskişehir'de kayda alındı! Sokak düğününde skandal görüntü
Fenerbahçe’de unutulan 11.5 milyon euroluk yıldız Fenerbahçe'de unutulan 11.5 milyon euroluk yıldız
Bakanlık bir markayı daha ifşa etti Satılması artık yasak Bakanlık bir markayı daha ifşa etti! Satılması artık yasak

21:17 Puan kaybı sonrası Fenerbahçe karıştı Taraftarlar, DJ kabinine bile saldırdı Puan kaybı sonrası Fenerbahçe karıştı! Taraftarlar, DJ kabinine bile saldırdı
21:00 Fenerbahçe, Kayserispor ile 3-3 berabere kaldı Fenerbahçe, Kayserispor ile 3-3 berabere kaldı
19:52 Kassam Tugayları, İsrail askerlerini pusuya düşürdü İşte saldırının görüntüleri Kassam Tugayları, İsrail askerlerini pusuya düşürdü! İşte saldırının görüntüleri
18:19 Trump yönetimi, Afrika kıtasından tamamen çekilmeye hazırlanıyor Trump yönetimi, Afrika kıtasından tamamen çekilmeye hazırlanıyor
17:17 Kardeşi Sırrı Süreyya Önder’in son durumunu açıkladı: Olumlu bir süreç devam ediyor Kardeşi Sırrı Süreyya Önder'in son durumunu açıkladı: Olumlu bir süreç devam ediyor
14:41 Prenses Charlotte, geçit töreninde kardeşi Prens Louis’i azarladı Prenses Charlotte, geçit töreninde kardeşi Prens Louis'i azarladı
14:36 Arda Güler son sırada Real Madrid’i karıştıracak liste açıklandı Arda Güler son sırada! Real Madrid'i karıştıracak liste açıklandı
14:35 Fenomen arkadaşını öldüren oyuncu Sevil Akdağ’ın ifadesi ortaya çıktı Fenomen arkadaşını öldüren oyuncu Sevil Akdağ'ın ifadesi ortaya çıktı
14:31 Trafik kazası geçiren Berk Atan’ın sağlık durumu hakkında yeni haber Trafik kazası geçiren Berk Atan'ın sağlık durumu hakkında yeni haber
14:17 Ünlü şarkıcı, sahnede şarkı söylediği sırada kustu Ünlü şarkıcı, sahnede şarkı söylediği sırada kustu
14:17 Özgür Özel mitinge traktörle geldi Özgür Özel mitinge traktörle geldi
13:57 Zirai don hangi ürünleri vurdu Bakan Yumaklı ’’İlk kez açıklıyorum’’ diyerek tek tek saydı Zirai don hangi ürünleri vurdu? Bakan Yumaklı ''İlk kez açıklıyorum'' diyerek tek tek saydı
13:54 Belgrad Ormanı’nda bulunan Ece Gürel’in kesin ölüm nedeni belli oldu Belgrad Ormanı'nda bulunan Ece Gürel'in kesin ölüm nedeni belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2025 21:40:31. #7.13#
SON DAKİKA: Şampiyonluk maçı öncesinde ortalık karıştı! Jandarma, sahayı ortadan ikiye bölmek zorunda kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement