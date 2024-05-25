Samsun'da düzenlenen Türkiye Futbol Şampiyonası sona erdi - Son Dakika
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Samsun'da düzenlenen Türkiye Futbol Şampiyonası sona erdi

Samsun\'da düzenlenen Türkiye Futbol Şampiyonası sona erdi

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYGM) tarafından bu yıl Samsun'da düzenlenen Türkiye Futbol Şampiyonası sona erdi. Şampiyonada Kocaeli, Diyarbakır, Karaman, Ağrı, Yozgat, Manisa, Kastamonu ve Ardahan illerinden gelen GSB yurt takımları mücadele etti. Karaman ekibi üçüncü olurken, final maçında Manisa rakibi Yozgat'ı 4-2 yenerek şampiyon oldu. Madalya ve kupalar ise törenle takdim edildi.

25.05.2024 17:23
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Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYGM) tarafından bu yıl Samsun'da 36'ncısı düzenlenen Türkiye Futbol Şampiyonası sona erdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı KYGM tarafından bu yıl 36'ncısı düzenlenen Türkiye Futbol Şampiyonası 20-25 Mayıs 2024 tarihleri arasında Samsun'da düzenlendi. Kocaeli, Diyarbakır, Karaman, Ağrı, Yozgat, Manisa, Kastamonu ve Ardahan illerinden gelen GSB yurt takımlarının katıldığı Şampiyonanın son gününde, 3.lük maçında Karaman ekibi rakibi Diyarbakır'ı 4-1 skorla yenerek üçüncü oldu.

Günün final maçında ise Yozgat takımı, Manisa ile karşılaştı. Nefes kesen maçta Manisa rakibi Yozgat'ı 4-2 yenerek, KYGM Futbol Türkiye Şampiyonu oldu. Final maçının ardından konuşma yapan Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci, şampiyona boyunca centilmence mücadele eden sporcuları tebrik ederek, başarılar diledi.

Turnuva sonunda sporculara madalya ve kupalarını; Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci, Yurt İdare Şube Müdürü Rahmi Kök, Eğitim, Sosyal ve Kültürel Faaliyetler Şube Müdürü Erdem Okandan ve İlkadım Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Murat Turan takdim etti. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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