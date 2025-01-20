Samsunspor, 1989 Katliamını Andı - Son Dakika
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Spor

Samsunspor, 1989 Katliamını Andı

Samsunspor, 1989 Katliamını Andı

SAMSUNSPOR, 20 Ocak 1989'da Malatya deplasmanına giderken takım otobüsünün Havza ilçesinde bir kamyon ile çarpışması sonucunda hayatını kaybeden teknik direktör, futbolcular ve şoförünü düzenlenen törenle andı.

20.01.2025 13:57  Güncelleme: 14:06
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SAMSUNSPOR, 20 Ocak 1989'da Malatya deplasmanına giderken takım otobüsünün Havza ilçesinde bir kamyon ile çarpışması sonucunda hayatını kaybeden teknik direktör, futbolcular ve şoförünü düzenlenen törenle andı.

Malatyaspor deplasmanı için 20 Ocak 1989 yılında yola çıkan Samsunspor takım otobüsü, Havza İlçesinde karşı şeritten gelen bir kamyonla çarpıştı. Yaşanan kazada Samsunspor Teknik Direktörü Nuri Asan, futbolculardan Muzaffer Badalıoğlu, Mete Adanır, Zoran Tomiç ve otobüs şoförü Asım Özkan hayatını kaybetmiş, takım kaptanı Emin Kar ise yaralanmıştı. 1989 yılından itibaren her sene kazayı anarak törenler düzenleyen Samsunspor, bu yılda 19 Mayıs Stadyumu'nda futbolcuların heykellerinin bulunduğu anıta çelenk bıraktı. Ardından Asri Mezarlık'ta devam eden törende Nuri Asan, Emin Kar, Yüksel Özan, Tarık Kaptan ve Asım Özkan kabirlerinde anıldı.

'36 YIL GEÇMİŞ AMA ACISI HALA İLK GÜN Kİ GİBİ DEVAM EDİYOR'

Samsunspor camiası olarak yaşanan kazayı sadece bugün değil, her gün içlerinde yaşadıklarını söyleyen Samsunspor Başkan Vekili Veysel Bilen, "Dile kolay 36 yıl geçmiş. Ama acısı hala ilk günkü gibi devam ediyor. Tekrar kaybettiğimiz futbol şehitlerimize Allahtan rahmet, sevenlerine ve camiamıza sabırlar diliyorum. Allah asla hiçbir kulübe böyle bir kaza ve kayıp yaşatmasın. Bu kazayı Samsunspor kulübü olarak sadece bu anma törenleriyle değil, her daim içimizde yaşıyoruz. Nesiller boyu bu böyle devam edecek. Çünkü Samsunspor sadece bir takım değil, bir kulüp olma yolunda çok ciddi adımlar atmaktadır. Manevi değerlere ve emeği geçenlere her zaman sahip çıkmak, anmak, bir vefa göstergesidir. Bugünde bunun örneğini gördük. Camianın kenetlenmesi açısından da son derece önemli bir törendir. Katılımcılara da kulübümüz adına çok teşekkür ediyorum. Gönül isterdi ki bu elim kaza sonucunda bir araya gelmeyelim. Daha güzel günlerde bir araya gelelim isterdik ama yaşamın içinde bu da var" dedi.

Düzenlenen törenlerde Samsun Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Samsun Milletvekili Ersan Aksu, CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, Samsunspor İcra Kurulu Üyesi Soner Soykan yer aldı ve taraftarlar yer aldı.

Kaynak: DHA

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