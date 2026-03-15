Samsunspor 2-1 Kayserispor\'u Geçti

STAT: 19 Mayıs
HAKEMLER: Adnan Deniz Kayatepe, Bahtiyar Birinci, Murat Temel
SAMSUNSPOR: İrfan Can, Zeki Yavru (Dk. 73 Josafat Mendes), Satka, Borevkovic, Tomasson, Yalçın Kaya (Dk. 73 Emre Kılınç), Celil, Ntcham (Dk. 4 Makoumbou), Elayis Tavsan (Dk. 73 Coulibaly), Holse, Mouandilmadji
ZECORNER KAYSERİSPOR: Bilal, Brenet, Semih, Denswil, Ramazan, Makarov (Dk. 46 Chalov), Benes (Dk. 77 Görkem), Furkan, Cardoso, Onugkha (Dk. 64 Tuci), Talha (Dk. 46 Joao Mendes)
GOLLER: Dk. 31 Makoumbou, Dk. 90+2 Tomasson (Samsunspor) – Dk. 46 Borevkovic (kk) (Zecorner Kayserispor)
SARI KARTLAR: Tomasson (Samsunspor)
Süper Lig'in 26'ncı haftasında Samsunspor, sahasında ağırladığı Zecorner Kayserispor'u 2-1 mağlup etti.
13'üncü dakikada Elayis Tavsan'ın ceza sahasına yaptığı ortada topun gelişine vuran Mouandilmadji'nin şutunda defansa çarpan top kornere çıktı.
28'inci dakikada Celil'in ceza sahasına yaptığı ortada Satka'nın indirdiği topun gelişine vuran Mouandilmadji'nin şutunda top az farkla üstten auta gitti.
31'inci dakikada Elayis Tavsan'ın sağdan ceza sahasına çevirdiği topta kalenin uzak köşesinde bekleyen Makoumbou'nun vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.
42'nci dakikada Yalçın Kaya'nın pasıyla buluşan Elayis Tavsan, ceza sahasına girer girmez kaleye çektiği şutu kaleci Bilal kurtardı.
Karşılaşmanın ilk yarısı Samsunspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.
46'ncı dakikada ceza sahasına giren Chalov'un kaleye çektiği şut kaleci İrfan Can'dan döndü. Dönen top Borevkovic'e çarparak filelere gitti: 1-1.
48'inci dakikada ani gelişen Kayserispor atağında Chalov'un ceza sahasına girer girmez kaleye çektiği şut direğe çarparak auta çıktı.
53'üncü dakikada Yalçın Kaya'nın ceza sahasına yaptığı ortada defanstan dönen topun gelişine vuran Celil'in şutunu kaleci Bilal iki hamlede kurtardı.
71'inci dakikada ani gelişen Kayserispor atağında Benes'in ceza sahası dışından kaleye çektiği şut az farkla yandan auta gitti.
90+2'nci dakikada Mendes'in ceza sahasına yaptığı ortada ceza sahası dışından topun gelişine vuran Tomasson'un vuruşunda meşin yuvarlak fileleri havalandırdı: 2-1.
Karşılaşma Samsunspor'un 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.
