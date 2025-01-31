Samsunspor\'dan 24 Saat Yaşayan Stadyum Projesi

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SAMSUNSPOR Başkan Vekili Veysel Bilen, "Belki bugünden yarına bu hayalimiz gerçekleşmese bile bizim ana hedefimiz ve kulüp olma yolunda atacağımız en önemli adımlardan bir tanesi de 365 gün ve 7-24 yaşayan bir stadyum yapmak" dedi.

Samsunspor Başkan Vekili Veysel Bilen, basın mensuplarının yeni stadyum projesi hakkında sorularını Nuri Asan Tesisleri'nde yanıtladı. Samsunspor taraftarının da böyle bir stadyum projesinin yapılmasını istediklerini belirten Veysel Bilen, "Stat ile ilgili hem taraftarlarımızdan gelen yoğun talep hem de öteden beri başkanımızın 24 saat yaşayan ve günün her saatinde kullanılabilecek, ileride kulübümüzün gelir kaynaklarının arttırılmasında ve şehrin katma değerine değer katacak bir stat yapılması hayali bugün değil, ilk başından beri vardı" diye konuştu.

'PROJEMİZDE ALIŞVERİŞ, EĞLENCE, YEME-İÇME VE OFİS MEKANLARI OLACAK'

İş dünyasının ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir stadyum projesi yapmak istediklerini belirten Bilen, "Başkanımız her sohbetinde böyle bir yer tahsisi sağlanırsa kendi kaynaklarımızla bunu yapabileceğimizi ifade etmişti. Hatta bir ara bundan iki yıl evvel yoğun bir biçimde bir yer araştırması da yaptık. Ama o tarihte hem bize gösterilen yerlerin bu düşündüğümüz hedeften uzak olması hem de yönetimsel değişiklikler nedeniyle maalesef gündemden çıktı gibi oldu. Ama başkanımızın hayali ve vizyonu bunun peşini bırakmadığı için her platformda da dile getiriyor. Bugün de bunu dile getirdi. Gördük ki şehirde de çok yoğun bir biçimde böyle bir talep var. Biz de inanıyoruz ki şehrimizin önde gelen siyasi kimliği başta büyükşehir belediye başkanımız olmak üzere hem taraftarımızın, hem camianın, hem de Samsunspor Futbol Kulübü'nün başkanının, yönetiminin bu çağrısına kayıtsız kalmayacağını ümit ediyoruz. Belki bugünden yarına bu hayalimiz gerçekleşmese bile bizim ana hedefimiz ve kulüp olma yolunda atacağımız en önemli adımlardan bir tanesi de 365 gün ve 7-24 yaşayan bir stadyum yapmak. Taraftarlarımızın maç günü adeta bir düğüne gider gibi maça geldikleri ve şehrin o noktasında yeme, içme, eğlence, alışveriş, hatta ofisler düşünülüyor bu projenin içerisinde. Dolayısıyla iş dünyasının da birçok ihtiyaçlarına cevap verecek" ifadelerini kullandı.

'ARNAVUTLUK TİRAN'DA BULUNAN STAT PROJEMİZE ÖRNEK'

Kulübe verilen destek ile bu projenin gerçekleştirilebilir olduğunu söyleyen Bilen, "Bunun örnekleri var. Başkanımız da vurguluyor zaten. Başkanımız Arnavutluk'ta bulunan Tiran şehrinde böyle bir stat olduğunu ve hayalinin böyle bir stadı Samsun'a kazandırmak olduğunu sıklıkla ifade ediyor. Biz de icra kullu olarak, yönetim olarak bu doğrultuda önce büyükşehir belediyemizden ve Samsun'un bizi destekleyen taraftarımızdan aldığımız güçle önce konuyu burada, sonra da Ankara'da bunun altyapısını oluşturmaya ve bu işi takip etmeye devam edeceğiz. Umudumuz ve ümidimiz şu ki inşallah bu çağrımıza ve isteğimize başkanımızın bu fedakarlığına Samsun siyaseti ya da yönetenleri de kayıtsız kalmayacaktır" dedi.