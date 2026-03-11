Samsunspor, Rayo Vallecano'ya Hazır - Son Dakika
Samsunspor, Rayo Vallecano'ya Hazır

Samsunspor, Rayo Vallecano\'ya Hazır
11.03.2026 20:39
Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'nde Rayo Vallecano ile önemli bir maça çıkıyor. Fink, güçlü taraflarını kullanacaklarını belirtti.

SAMSUNSPOR Teknik Direktörü Thorsten Fink, "Çok iyi bir rakibe karşı oynayacağız. Bizim güçlü olduğumuz tarafları kullanmaya çalışacağız ve rakibimize zarar vereceğimizi düşünüyorum" dedi.

UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu ilk maçında Samsunspor yarın saat 20.45'te 19 Mayıs Stadyumu'nda İspanya temsilcisi Rayo Vallecano'yu konuk edecek. Karşılaşma öncesi Samsunspor Teknik Direktörü Thorsten Fink ve defans oyuncusu Joe Mendes, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Yarın yeniden tarih yazabileceklerini ifade eden Samsunspor Teknik Direktörü Thorsten Fink, "Benim için evimizde veya deplasmanda oynamak önemli değil. İlk karşılaşmayı taraftarımızın önünde oynamak avantajdır. Yarın çok önemli bir karşılaşma oynayacağız. Taraftarımızın bizi çok iyi bir şekilde destekleyeceğini düşünüyorum. Maçı kazanmak için fırsatımız olacağını düşünüyorum. Yarın yeniden tarih yazabiliriz. Rayo Vallecano çok iyi bir takım. Topa sahip olmada da çok iyiler. Barcelona maçında da topa sahip olmayı başarmışlardı. Bizim de Fenerbahçe maçında takımımız çok iyi performans gösterdi. İkinci karşılaşma deplasmanda kolay olmayacak. İlk maçtan iyi bir sonuç almak istiyoruz" diye konuştu.

'RAKİBİMİZE ZARAR VERECEĞİMİZİ DÜŞÜNÜYORUM'

Takım olarak kendi oyun stillerini sahaya yansıtacaklarını ifade eden Fink, "Rayo bugüne kadar iyi performans gösterdi. Kendi evlerindeki son 5 maçı kaybetmediler. Tehlikeli ve hızlı oyuncuları var. Kesinlikle zor bir karşılaşma bekliyorum ama futbolda her şeyi gördüm. 2 galibiyet ve 3 beraberlik aldılar. Güçlü rakiplerine karşı baskılı bir şekilde oynuyorlar. Bizim de özgüvenimiz yerinde. Fenerbahçe'ye karşı baskılı oynadık. Son 16'da olan bütün takımların belli bir gücü var. Zor bir maç olacak ve kendimize güveniyoruz. Kendi oyun stilimizi tekrar göstermek istiyoruz. Rayo'nun hocalarını tanıyorum. Çok iyi bir rakibe karşı oynayacağız. Bizim güçlü olduğumuz tarafları kullanmaya çalışacağız ve rakibimize zarar vereceğimizi düşünüyorum" dedi.

JOE MENDES: UMARIM İSTEDİĞİMİZİ ALIRIZ

Mental anlamda yarınki karşılaşmaya hazır olduklarını ifade eden Samsunsporlu defans oyuncusu Joe Mendes ise, "Takım halinde tutkuluyuz. Maç maç gitmeye çalışıyoruz. Yarınki karşılaşmaya tamamen odaklandık. Umarım istediğimizi alırız. Benim hayalim her zaman elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışmak ve takıma destek olmak" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Samsunspor, Rayo Vallecano'ya Hazır - Son Dakika

SON DAKİKA: Samsunspor, Rayo Vallecano'ya Hazır
