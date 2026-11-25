Samsunspor Basın Sözcüsü Suat Çakır, "Devre arasında takviyeler de yapılacaktır. Önemli olan, devre arasına kadar olan süreçte önümüzde Gençlerbirliği, Beşiktaş, Alanyaspor, Gaziantep FK ve Eyüpspor maçlarının olması. Bu maçlarda en az 7 ile 9 puan arasında alacağımızı düşünüyorum. İnşallah bu puanları aldığımızda düşme potasının bir tık üstünde olacağız. İkinci devrede daha iyi yerlerde olacağımıza, yapılacak takviyelerle daha iyi konuma geleceğimize inanıyoruz" dedi.

Samsunspor Basın Sözcüsü Suat Çakır, Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında takımın gündemine ve son gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Son 2 maçtır gözle görülür bir çıkış yaşadıklarını belirten Çakır, "Maçtan sonra teknik direktörümüz gerekli açıklamayı yaptı. Daha sonra başkanımız da ulusal bir kanalda tüm çıplaklığıyla, tüm açıklığıyla açıklamalarını paylaştı. Ancak maalesef son 1-2 aydır TFF'nin aldığı kararla bugün itibariyle ceza kuruluna sevk edilmiştir. Biz başkanımızın yaptığı bu açıklamaların her zaman arkasındayız. Bunu zaten sürekli söylüyoruz" diye konuştu.

'GALATASARAY KARŞILAŞMASI İÇİN TFF VE MHK'YA BAŞVURDUK'

Süper Lig'in 12'nci haftasında oynadıkları Galatasaray karşılaşması için çok iyi mücadele verdiklerini söyleyen Suat Çakır, "İyi mücadele ettiğimiz son haftalardaki çıkışımızı ve iyi oyunumuzu Galatasaray maçında da sürdürdük. Ancak maalesef 4'üncü dakikada herkesin ofsayt olarak yorumladığı pozisyonda hakemin gol kararı vermesi ve VAR'ın da incelemeye çağırmadığı pozisyon sonucunda 1-0 geriye düştük. Ardından 14'üncü dakikada bu kez bizim attığımız golün ofsayt gerekçesiyle iptal edilmesinden dolayı üzgünüz. Bu maçla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Merkez Hakem Kurulu (MHK) nezdinde gerekli girişimler yapılmıştır" ifadelerini kullandı.

'BU HAFTAKİ MAÇ ÇOK ÖNEMLİ'

İlerleyen süreçte daha fazla puan toplayarak düşme potasından kurtulacaklarını ifade eden Çakır, "Bu hafta Gençlerbirliği maçı için çalışmalara dün başladık. Şu an sakat futbolcumuz yalnızca Celil Yüksel. Diğer tüm futbolcularımız antrenmanda. Çalışmalarımız gayet güzel ve heyecanlı geçiyor. Bu yıl yeni inşa ettiğimiz takımımızın bundan sonra çıkışını sürdürerek Gençlerbirliği maçında da iyi oyun ve iyi mücadeleyle galip geleceğine inanıyoruz. Tabii ki iyi mücadele etmemiz ve iyi oynamamız önemli ama en büyük desteği taraftarlarımızdan alıyoruz. Bunu her zaman söylüyoruz. Evet, taraftarlarımızla ufak tefek kırgınlıklar yaşandı, ancak artık bunların bitmesi gerekiyor. Bu haftaki maç çok önemli. Çünkü şu an için doğrudan rakibimizle oynuyoruz. Bir daha bu hataların yaşanmaması gerekiyor" dedi.

Düşme potasında olduklarını ancak 2 haftadır oyun olarak bir çıkış yakaladıklarını söyleyen Çakır, sözlerini şöyle tamamladı:

"Geldiğimiz süreçte düşme potasındayız. Nedenleri tartışılıyor, biliyoruz. Ancak 2 haftadır çıkışımız da görülüyor. Yeni bir takımız, takımı yeniden inşa ediyoruz. Bunu daha önce de söyledik. Gereksiz puanlar kaybettik. Amed'e burada iyi oynarken yenildik. Bunun gibi çeşitli maçlar var. Bundan sonrasına bakıyoruz. Bizim takımımız çoğu takımdan çok daha iyi. Biz buna inanıyoruz. Tabii devre arasında takviyeler de yapılacaktır. Önemli olan, devre arasına kadar olan süreçte önümüzde Gençlerbirliği, Beşiktaş, Alanyaspor, Gaziantep FK ve Eyüpspor maçlarının olması. Bu maçlarda en az 7 ile 9 puan arasında alacağımızı düşünüyorum. İnşallah bu puanları aldığımızda düşme potasının bir tık üstünde olacağız. İkinci devrede daha iyi yerlerde olacağımıza, yapılacak takviyelerle daha iyi konuma geleceğimize inanıyoruz."