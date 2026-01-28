Samsunspor'un genç yıldızı Eyüp Aydın trafik kazası geçirdi - Son Dakika
Samsunspor'un genç yıldızı Eyüp Aydın trafik kazası geçirdi

28.01.2026 15:43
Samsunspor, Galatasaray'dan kiraladığı Eyüp Aydın'ın maddi hasarla sonuçlanan bir trafik kazası geçirdiğini duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, oyuncunun herhangi bir yaralanma yaşamadığı ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Aydın, tedbir amaçlı sağlık kontrollerinden geçirildi ve olumsuz bir duruma rastlanmadı.

EYÜP AYDIN TRAFİK KAZASI GEÇİRDİ

Samsunspor'un sezon başında Galatasaray'dan kiraladığı Eyüp Aydın, maddi hasarla sonuçlanan bir trafik kazasına karıştı. Kırmızı-beyazlı kulüp, yaşanan olayın ardından oyuncunun sağlık durumuna ilişkin resmi açıklama yaptı.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Kulüpten yapılan bilgilendirmede, Eyüp Aydın'ın kazada herhangi bir yara almadığı ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Oyuncunun tedbir amaçlı kontrollerden geçirildiği ve olumsuz bir duruma rastlanmadığı ifade edildi.

SAMSUNSPOR'DAN RESMİ AÇIKLAMA

Samsunspor'un açıklamasında, "Oyuncumuz Eyüp Aydın'ın bugün maddi hasarla sonuçlanan bir trafik kazasına karıştığını üzülerek öğrenmiş bulunuyoruz. Yaşanan kazada oyuncumuzun sağlık durumunun iyi olduğu, herhangi bir yaralanma bulunmadığı ve tedbir amaçlı kontrollerinin gerçekleştirildiği bilgisi tarafımıza iletilmiştir" denildi.

Galatasaray, Eyüp Aydın, Samsunspor, Trafik, Aydın, Spor

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Bayram Izgoren Bayram Izgoren:
    gecmis olsun 1 0 Yanıtla
  • Dracarys null Dracarys null:
    Ulan Robert oyunculara verdiğin ucuz arabalar biri yanar, biri kayar biri de kaza yapar pintilik de zirveyi kimseye bırakmıyor. Hadi ikisi tesadüf ama üçüncü olunca insan Bi kıllanmıyor değil :)) 1 0 Yanıtla
  • Apple User Apple User:
    harbi bu 3 oldu ne iş çözemedim 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
