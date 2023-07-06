Samsunspor'un sahibi Yüksel Yıldırım, Fransa'da USL Dunkerque'in hisselerini satın aldı! Sportif direktörlüğe tanıdık bir ismi getirdi - Son Dakika
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Samsunspor'un sahibi Yüksel Yıldırım, Fransa'da USL Dunkerque'in hisselerini satın aldı! Sportif direktörlüğe tanıdık bir ismi getirdi

06.07.2023 10:46

Samsunspor'un sahibi iş insanı Yüksel Yıldırım, Ligue 2 takımı USL Dunkerque'in hisselerinin yüzde 85'ini satın aldı. Fransa Kulüpler Birliği de satış işlemini onayladı. Yıldırım, USL Dunkerque'nin sportif direktörlüğüne Demba Ba'yı getirdi. Yıldırım, Samsunspor merkezli bir futbol ekosistemi kurarak, Fransa ve diğer ülkelerden kulüpler satın almayı planlıyor.

Ligue 2'nin yeni takımı USL Dunkerque'in hisselerinin yüzde 85'inin sahibi Samsunspor'un sahibi iş insanı Yüksel Yıldırım oldu. Fransa Kulüpler Birliği de satış işlemini onayladı.

DEMBA BA'YI GÖREVE GETİRDİ

2023-2024 sezonunda Ligue 2'de yer alacak USL Dunkerque'nin sportif direktörlüğüne ise tanıdık bir isim getirildi. Yıldırım, sportif direktörlük görevi için Demba Ba ile anlaşama sağladı.

"AFRİKA İLE KAZAN KAZAN MANTIĞIYLA YÜRÜYEN İŞ MODELİ"

Türkiye'de daha önce hayata geçmeyen bir futbol modeli oluşturmak istediğini belirten Yüksel Yıldırım, kurmayı düşündüğü modeli şöyle anlattı: "Merkezinde Samsunspor'un olduğu bir futbol ekosistemi kuruyorum. Samsunspor'un etrafında da uydu kulüpler olacak. Bu kulüplerin ilki Fransa'dan Dunkerque. Fransa 2'nci Ligi bize çok uyuyor. Oradan ülkemize iyi oyuncular geliyor. Dunkerque, bütçesi içinde hareket eden, kendi ayakları üzerinde duran, futbolcu yetiştiren, yetiştirdiği futbolcuyu öncelikle Samsunspor'a kiralayan ya da satan bir kulüp olacak. Fransa ilk adım. Portekiz'den, Kolombiya'dan, Balkan coğrafyasından da kulüpler satın alacağım. Afrika ile kazan kazan mantığıyla yürüyen iş modeli oluşturacağım. Satın alma süreçleri tamamlandığında, sistem oturduğunda oyuncu üreten bir ekosistem olacak. Bundan en kazançlı çıkan da ana takımımız Samsunspor olacak.

COMOLLI İLE İŞ BİRLİĞİ ANLAŞMASI YAPTILAR

Yüksel Yıldırım, Samsunspor alt yapısında yer alan futbolcuları, eksiklerini tamamlamaları, yabancı dil öğrenmeleri, kendilerini geliştirmeleri için Fransa'ya göndereceklerini ve Dunkerque forması giydireceklerini söyledi. Yüksel Yıldırım, Fenerbahçe eski sportif direktörü Daniel Comolli'nin başkanı olduğu Fransa Ligue 1 takımı Toulouse ile de üç yılı kapsayan bir iş birliği anlaşması yaptığını sözlerine ekledi.

Samsunspor'un sahibi Yüksel Yıldırım, Fransız ekibini satın aldı! Sportif direktörlüğe çok tanıdık birini getirdi
Demba Ba
Samsunspor'un sahibi Yüksel Yıldırım, Fransız ekibini satın aldı! Sportif direktörlüğe çok tanıdık birini getirdi
Yüksel Yıldırım
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Yüksel Yıldırım, Samsunspor, Demba Ba, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Samsunspor'un sahibi Yüksel Yıldırım, Fransa'da USL Dunkerque'in hisselerini satın aldı! Sportif direktörlüğe tanıdık bir ismi getirdi - Son Dakika


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