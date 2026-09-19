Sanatçı Asena Trabzon'a geldi, sözünü tuttu

Trabzonspor'un dünyaca ünlü futbolcu Muhammed Salah'ı kadrosuna katması halinde 61 forma alacağını daha önce açıklayan ünlü sanatçı Asena, sözünü yerine getirmek için Trabzon'a geldi. Trabzon Meydanı'nda bulunan TS Club mağazasını ziyaret eden ünlü sanatçı, 61 adet forma satın alırken kendisi için de çeşitli Trabzonspor ürünleri aldı. Alışverişin ardından açıklamalarda bulunan Asena, bordo-mavili takıma olan bağlılığını vurgulayarak tribünlerin bu akşam oynanacak Galatasaray maçında büyük önem taşıdığını belirtti.

''TRABZONLU OLMAK BİR RUHTUR''

Trabzonspor'un kendisi için farklı bir anlam taşıdığını ifade eden Asena, "Videolarımda her zaman Trabzonlu olmanın başka bir şey olduğunu vurguluyorum. Trabzonlu olmak bir ruhtur, bu ruhu her yerde taşıyamazsınız. Ben de bir Karadenizli olarak takımıma desteğe geldim. Hangi şartlarda olursa olsun her daim Trabzonspor'un yanında olmak istiyorum. Trabzonspor bizim ruhumuzun bambaşka bir kalbi" dedi.

''ELİNDEN GELEN GAYRETİ GÖSTERECEKTİR''

Galatasaray karşılaşmasında taraftar desteğinin belirleyici olabileceğini söyleyen Asena, "O yüzden ben de yarın inşallah kendi sahamızda halkımızın ve herkesin desteği ve coşkusuyla futbolcularımız da ellerinden geleni yapacaktır. Yeni teknik direktörümüz de elinden gelen gayreti gösterecektir. Ama her şeyden önce en büyük olay bizde bitiyor. Biz o tribünleri coşturursak, o heyecanı tüm oyuncularımıza yayarsak yarın farklı bir sonuçla Allah'ın da izni ile inşallah Trabzonspor bambaşka bir yenilenme ve yola doğru gidecektir diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

''NE İSTERSE BEN ONLARLA BİRLİKTE YOL ALIRIM''

Trabzonspor'un şampiyon olup olmamasından bağımsız olarak her zaman yanında olacağını dile getiren Asena, "Ben Trabzon'un her şeyinde olmak isterim, şampiyon olsun ya da olmasın. Trabzonspor ne isterse ben onlarla birlikte yol alırım. Benim tek beklentim şampiyon olmamız" ifadelerini kullandı.

''TRABZONSPOR ROMANTİZMLE YÖNETİLECEK BİR KULÜP DEĞİL''

Takımın oyun yapısına ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Asena, oyuncuların kendi mevkilerinde görev yapması gerektiğini belirterek, "Biz çok iyi bir takımız, sadece oyuncuların doğru yerde doğru mevkide oynamaları lazım. Her oyuncunun kendi mevkisinde oynaması gerektiğini düşünüyorum. Eğer takımda formsuz bir oyuncu varsa maç sırasında beklemeden onun hemen değiştirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü Trabzonspor romantizmle yönetilecek bir takım değildir. Büyük bir takımdır, bu yüzden disiplinle, özveriyle, kimseyi kayırmadan ve taviz vermeden yönetilmeli ve yürümeli" ifadelerini kullandı.

''ŞAMPİYON OLURSAK 161 FORMA ALACAĞIM''

Asena, açıklamasının sonunda Trabzonspor'un şampiyon olması halinde yeni bir forma sözü daha verdi. Ünlü sanatçı, "Şampiyon olursak da seneye 161 forma alacağım. Sözüm söz" diye konuştu.