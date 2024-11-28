Saran'dan RTÜK'ün cezasına görülmemiş tepki - Son Dakika
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Spor

Saran'dan RTÜK'ün cezasına görülmemiş tepki

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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından yasadışı bahis reklamı nedeniyle ceza alan Saran Medya, tüm maç yayınlarını durdurma kararı aldı. Elinde İtalya Serie A ve İspanya La Liga'nın yayın haklarını bulunduran Saran Medya'dan yapılan açıklamada, "Bu hafta sonu La Liga ve Serie A maçlarını yayınlamama kararı almak zorunda kaldığımızı üzülerek bildiririz" ifadeleri yer aldı.

28.11.2024 16:30
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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) aldığı cezai karar, Saran Medya'yı harekete geçirdi. Yasadışı bahis reklamı yazılarını yayına verdikleri gerekçesiyle ceza alan Saran Medya, maç yayınlarını durdurma kararı aldı.

MAÇLARI YAYINLAMAYACAKLAR

Açıklamada, "Haksız cezalar, spor severlerin kaliteli yayınlara erişimini engellemekte, sektörümüzü olumsuz etkilemektedir" ifadeleri yer aldı. Saran Medya'nın aldığı karar doğrultusunda, Türk futbol severler artık Serie A ve La Liga maçlarını izleyemeyecek. İtalya'da forma giyen Kenan Yıldız ve İspanya'da forma giyen Arda Güler'in maçları artık Türkiye'de yayınlanmayacak

S Sport ve S Sport Plus'tan yapılan açıklamanın tamamı şöyle;

"Kamuoyunun Dikkatine,

25 Kasım 2024 tarihindeki kamuoyu açıklamamızda belirttiğimiz gibi, yayıncısı olduğumuz La Liga ve Serie A maçlarındaki sanal reklamlara ilişkin tüm haklar ve buna bağlı gelirler ilgili liglere aittir.

Bu liglerden yasadışı bahis reklamlarından arındırılmış sinyal göndermeleri talebimiz reddedilmiş; Türkiye'ye gönderilen sinyalin, Türkiye dahil birçok ülkeye aynı anda ve aynı içerikte gönderildiği ve yayıncı kanalların bu sinyale müdahale etme hakkının olmadığı ilgili ligler tarafından yazılı olarak tarafımıza beyan edilmiştir.

Kamuoyu açıklamamızda bunları net bir şekilde ifade etmemize rağmen, maalesef sosyal medyada grubumuzu karalayan paylaşımlar devam etmiş ve eksik bilgi ile kamuoyu yanlış yönlendirilmiştir. Bir kez daha hatırlatmak isteriz ki: içinde bulunulan ve tüm sektörü ilgilendiren bu durum bütün resmi kurumlarla ve ilgili paydaşlarla defalarca paylaşılmıştır. Buna karşın, dün RTÜK'ün tarafımıza ceza kestiğini üzülerek öğrenmiş bulunuyoruz. Bu cezanın bize tebliğ edilmesini beklerken, bu yayınların devamı halinde yasal olarak para cezasından çok daha ağır müeyyidelere maruz kalabileceğimiz için bu hafta sonu La Liga ve Serie A maçlarını yayınlamama kararı almak zorunda kaldığımızı üzülerek bildiririz.

Amacımız, yasal yükümlülüklere uygun şekilde hareket ederken izleyicilerimize karşı olan sorumluluklarımızı yerine getirmek ve onların olası mağduriyetlerine de engel olmaktır. Yayıncı kuruluş olarak izleyicilerimizi çok sevdikleri bu içeriklerden mahrum bırakmak ve yükümlülüğümüz olan liglerle anlaşmalarımızı riske atmak pahasına aldığımız bu kararı ilgili liglere yazılı olarak da bildirdik ve Türkiye'ye özel sinyal için olan talebimizi yineledik.

İzleyicilerimizin maç yayınlarına bir an önce ulaşması bizim de en öncelikli hedefimizdir. Çözüm yolunda çabalarımız aralıksız devam etmektedir. Ortaya çıkan durumun öncelikli mağduru olan izleyicilerimize anlayışları ve süreç içerisinde bizlere olan güveni için şimdiden teşekkürü borç biliyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

S Sport & S Sport Plus"

Saran\'dan RTÜK\'ün cezasına görülmemiş tepki

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Son Dakika Spor Saran'dan RTÜK'ün cezasına görülmemiş tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • H celik:
    Helal olsun duruş sergilemiş. Acun bey bakalım nasıl Bi duruş sergileyrcek!! 42 21 Yanıtla
  • AHMET YILDIZHAN:
    ulan beni ne ilgilendirir ...cezayı biz niye çekiyoruz ...siz devlete kızıyorsunuz diye ben maç izliyemiyorum 25 21 Yanıtla
  • Vatanperver:
    saçmalığa bak burası muz cumhuriyeti mi? kızıyorsan kız hakkını ara ama müşterinin mağdur etmeye hakkın yok.. 38 0 Yanıtla
  • tahir akgul:
    Üyelerin paralarını da iade etmelisiniz o zaman. 36 0 Yanıtla
  • Fatih Ersan:
    Dün TRT tarafından alınan Real Madrid maçında da sanal bahis reklamı yapıldı. Hemde maç süresince. TRT ne ceza alacak 26 1 Yanıtla
  • Tarık yücel:
    Ben RTÜK olsan bu kararı alan kanala TV den men ederim. 15 1 Yanıtla
  • Engin Engo:
    yayınlayan adidir 13 0 Yanıtla
  • Mustafa Bardakcı:
    SEN KİMSİN? BU ARALAR BİRİLERİNİN DÖTÜ ÇOK FENA KAŞINIYOR. YASAL OLMAYAN HİÇ BİRŞEYE İÇİN HAK VERİLMEZ. UYDUDAN KOVUN BUNUN GİBİLERİ.ABONELERİN PARASINI DA FAİZİYLE GERİ VERİN. " " 11 0 Yanıtla
  • metin tezcan:
    s sporta para ödedik geri alabiliyormuyuz 9 1 Yanıtla
  • Seko:
    üyelerimizin fatura paralarını da geri yatirirsaniz sevinirim 4 1 Yanıtla
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