Seçimde aday olacak mı? Sadettin Saran'dan açıklama
12.03.2026 20:43
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, iftar organizasyonunda kongre ve adaylık sorusunu yanıtladı. Aday olup olmayacağı hakkında gelen bir soruya cevap veren Saran, "Seçim ve adaylıkla ilgili mayıs ayına kadar bir daha konuşmayacağım. 9 haftaya konsantreyiz." sözlerini sarf etti.

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Faruk Ilgaz Tesisleri'nde sarı-lacivertli kulübü takip eden basın mensuplarıyla iftar organizasyonunda bir araya geldi.

KONGRE VE ADAYLIK SORUSUNA CEVAP

Fenerbahçe Başkanı, kongre ve aday olup olmayacağı ile ilgili gelen soruya cevap vererek "Seçim ve adaylıkla ilgili mayıs ayına kadar bir daha konuşmayacağım. 9 haftaya konsantreyiz." dedi.

'ÖNCE AİLEM VE FENERBAHÇE'

Sözlerine devam eden Sadettin Saran, "Şu anda sadece takıma odaklıyım. Ne iş yerim, ne başka şey. Önce ailem ve Fenerbahçe. Tek düşüncem bu." ifadelerini de kullandı.

Sadettin Saran, çarşamba akşamı FB TV'de yaptığı açıklamada ise şu ifadeleri kullanmıştı:

"Kongre kararını sadece Fenerbahçe'nin menfaatlerini düşündüğüm için aldım. Olağanüstü genel kurullara karşıyım. Kendim seçildiğim kongreye de karşıydım. Kulübe zararı var. Ama şahsımla ilgili devam eden hukuki sürecin kulüp etrafında gündeme gelmemesi için bu kararı aldım. Mayısta, haziranda seçim olduğunda o zaman konuşulur. Camiadan, derneklerden 'kongre yapma' diyen de var. Ama bunları tartışmanın anlamı yok. Bu konuda nihai kararı verecek olan camiamızdır. Ben de çıktım aday oldum, ama ne zaman çıktım? Seçim tarihi belirlendikten sonra çıktım. Sosyal medyada adam tutup birilerine sallattırmadım. Zamansız dernek dolaşımlarında bulunmadım. Bunları yapanlar, seçim atmosferi yaratmaya çalışıyorlar. Şu an bir Fenerbahçe Başkanı'nın görevde olduğunu unutanları bu camia unutmaz."

