Seferi Kayserispor'a Transfer Oldu
Bodrum FK'dan ayrılan Taulant Seferi, Kayserispor ile sözleşme imzaladı.
MUĞLA'nın Trendyol 1'inci Lig'deki temsilcisi Bodrum FK'dan ayrılan Arnavut kanat oyuncusu Taulant Seferi, ligdeki rakiplerden Kayserispor'la anlaştı. Bodrum ekibinde 2 sezon forma giydikten sonra kulübe veda eden 30 yaşındaki Seferi Türkiye'de kaldı. Seferi geçen sezon ligde 17 gol, 7 asistle Bodrum FK'yı hücumda sırtlamıştı.
Kaynak: DHA
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