Seferlerin iptal edildiği Gaziantep Havaalanı'nda mahsur kalan Adem Kılıçcı, yaşadıklarını Haberler.com'a anlattı

Gaziantep hava sahasında tanımlanamayan bir cisim görülmesi üzerine gece yarısından bu yana Gaziantep Havalimanı'ndan iniş ve kalkışlı uçuşlar gerçekleştirilemedi. Bölgede bulunan ve uçuşu iptal edilen ünlü isimler arasında yer alan milli boksör Adem Kılıçcı, Haberler.com canlı yayınında yaşadıklarını anlattı.

"BAYAĞI BİR İNSAN ZORLUK YAŞADI"

Uzun süredir havalimanında beklediklerini belirten Kılıçcı, "Sabah erken geldik. Adıyaman ilçelerini gezdik. En son buraya geldik, uçağa bindik. Tam kalkacakken kaptanımız bir anons yaptı. Tanımlanamayan bir cisim olduğunu bildirdi. Biz de tabi bunun üzerine espriler yaptık, '"UFO" mu geldi' diye. Sonrasında 1-2 saat kadar bekletildik. Bekletildikten sonra da uçağın kalkamayacağını bildirdiler bize. Biz de havalimanına geldik. Sabah 5'e 5.30'a kadar bekledik. Ondan sonra zaten bizi otele gönderdiler. Biz de bilmiyoruz sebebini ama bir takım söylentiler burada biz de duyuyoruz. Ama burada bayağı bir insan seferlerin iptal olmasından dolayı zorluk yaşadı." dedi.

"BİR PROBLEM OLMADIĞI SÖYLENDİ"

Uçağın kalkışa hazır olduğunu belirten Kılıçcı, "Kimse mağdur olmadı ama insanlar biletlerini zamanlarına göre ayarladığı için ben de mesela bir söyleşim vardı. Sporcu gençlerimizle buluşup bir söyleşi yapacaktık, maalesef ben de oraya katılamadım. Çok üzüldüm. Dün gece 23.30'dan sabah 5.30'a kadar havalimanında bekledik. Hatta uyuyordum ben, beni uykudan kaldırdılar. Ondan sonra otele geçmemizi söylediler. Otele geçtik, otelde uyuduk. Şimdi de havalimanına geldik, uçağımıza bineceğiz. Şu anda bir problem olmadığı söyleniyor." ifadelerini kullandı.

"SEÇİM SÜRECİNDE DEPREMZEDE KARDEŞLERİMİZİN KALBİ KIRILMIŞ"

Seçim sürecinde deprem bölgesindeki vatandaşların kalbinin kırıldığını belirten Kılıçcı, "Deprem bölgelerinde insanlarla yine konuştuk. Biz buraya uzun süredir gidip geldiğimiz için bazı ailelerde telefon numaralarımız mevcut. Bazı komutanlarla, askerlerle dost olduk. Seçim sürecinde biraz buradaki insanlarda yıprandı. Çünkü zan altında kalan birçok insan var sırf siyasi tercihinden dolayı. Sosyal medya aracılığıyla biraz buradaki depremzede kardeşlerimizin kalbi kırılmış. Ben bunu bizzat gördüm. Ama 'Olabilir' dedim, 'Bu da insanların siyasi kızgınlığı yüzünden istemeden söylediği cümlelerdir' dedim. 'Takılmayın, siz resmin büyük kısmına bakın. Sizi seven, önemseyen insanlar çok. Biz buraya sizin için geldik ve sizin siyasi görüşünüz benim hiçbir şekilde umurumda olmadı." dedim. Ben insanlık görevim için buradayım. O yüzden bunun siyasete alet edilmesi de benim tamamen görüşlerim dışında bir şey. Ben burada insanlık görevimi yapıyorum. Hepimiz ayrı ayrı siyasi görüşe sahip olsak bile hepimiz insanız. Burada kardeşlerimize maddi yardım değil sadece, derdini dinlemek bulundukları düşüncelerden uzaklaştırmak bile çok büyük bir fayda ve bence bizim asli görevimiz bu." şeklinde konuştu.