Şenol Güneş'in Beşiktaş'a döneceği iddia edildi

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Beşiktaş'ta üst üste alınan kötü sonuçların ardından Şenol Güneş sesleri yükselmeye başladı. Siyah-Beyazlılarda bazı yöneticilerin Sergen Yalçın'ı istemediği belirtilirken gündeme gelen ilk isim Şenol Güneş oldu.

"YOLLAR AYRILSIN"

Akşam'ın haberine göre; Beşiktaş'ta bazı yöneticilerin Sergen Yalçın'ı istemediği ve Giresunspor maçında alınacak kötü bir skor sonrasında tecrübeli teknik adamla yolların ayrılmasını istediği belirtildi.

İNZİVAYA ÇEKİLDİ

Siyah-Beyazlılarda Sergen Yalçın'ın yerine düşünülen ilk isim ise Şenol Güneş. Milli Takım'la yollarını ayıran Şenol Güneş bir süredir inzivaya çekilmişti.

BEŞİKTAŞ'A SICAK

Siyah-Beyazlı takımla kuvvetli gönül bağı olan Şenol Güneş takım çalıştırmaya sıcak bakmıyor ancak Beşiktaş'ı geri çevirme ihtimali zayıf.