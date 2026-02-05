Şenol Güneş'ten Galatasaray-Juventus eşleşmesi için tahmin - Son Dakika
Şenol Güneş'ten Galatasaray-Juventus eşleşmesi için tahmin

05.02.2026 17:21
Brand&Sport Summit'te konuşan tecrübeli teknik direktör Şenol Güneş, futboldaki bahis soruşturmaları, Türk kulüplerinin Avrupa performansı ve Süper Lig'deki şampiyonluk yarışı hakkında değerlendirmelerde bulundu. Galatasaray'ın Juventus eşleşmesine değinen Güneş, ''Galatasaray'ın Juventus maçının iyi geçeceğini düşünüyorum'' dedi.

Türk sporunun önemli isimlerini bir araya getiren Brand&Sport Summit organizasyonunda Trabzonspor, Beşiktaş ve A Milli Futbol Takımı'nı da çalıştıran Teknik Direktör Şenol Güneş de yer aldı. Güneş, önce oturuma katılıp ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

'SUÇ VARSA CEZASINI BİRİ ÇEKMELİDİR'

Futboldaki bahis soruşturmasına değinen Türk futbolunun önemli teknik direktörlerinden Şenol Güneş,"Futbolda şu anda bahis olayı sakıncalı. Gündemde olan şey o. Herkesin bundan rahatsız olduğunu düşünüyorum. Bunlardan uzak durmak, toplumun yararına olur. Bahis, bilmediğim bir konu. Bahislerin olumsuzluklarını konuşacak zaman da yok. Artarak gidiyor. Bu durum futbola yansıdı. Suç varsa, cezasını biri çekmelidir" şeklinde konuştu.

'SORUŞTURMADA ZAMANLAMA YANLIŞLIĞI VAR'

Bahis soruşturmasının zamanlamasının hatalı olduğunu belirten tecrübeli çalıştırıcı, "Soruşturmayı ya sezon başında ya da sezon sonunda yapmalıydık. Bunu sezon ortasında yaptığınızla lig bitiyor. Profesyonel futbolculuk ve antrenörlük, meslek olarak hala tam oturmadı. Alt liglerde bu işler daha fazla. Süper Lig'de iki tane isim var. Cezaevine giriyorlar ve üzülüyorsunuz. Başka bir oyuncu da Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'ndan ceza yiyor. Bir takımdan 9-10 oyuncunun ceza aldığını düşünün. Lig bitiyor. Zamanlama yanlışlığı var" ifadelerini kullandı.

'FUTBOL HAYATIMLA İLGİLİ KİTAP VE BELGESEL HAZIRLIYORUM'

Yaklaşık 1 yıldır takım çalıştırmadığını, futbol hayatıyla ilgili kitap ve belgesel hazırladığını aktaran Güneş, "Teknik direktörlüğe devam eder miyim, bilmiyorum. Onunla ilgili kararım yok. Beklentim de yok. Yapay zekaya soruyorum. İtibarımı zedelemeyecek bir iş yapmalıyım. Ben şu anda dinlenmeden yanayım. Futbol hayatımla ilgili kitap ve belgesel hazırlıyorum. Teknik direktörlükle ilgili henüz net bir kararım yok" açıklamasında bulundu.

"JUVENTUS MAÇININ İYİ GEÇECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM'

Türk kulüplerinin bu sezon Avrupa kupalarındaki performanslarını değerlendiren deneyimli teknik adam, "Avrupa kupalarında mart ayını görüyoruz. Bu çok güzel. Yatırımlar çok büyük. Daha da iyi sonuçlar bekliyoruz. Samsunpsor'un başarısını tebrik ediyorum. Tecrübeleri yok ama gayet iyi gidiyorlar. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin tecrübeleri var. Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde şansı var. Lig aşamasında biraz aşağıda kaldı ama tekrar yukarıya çıkabilir. Juventus maçının iyi geçeceğini düşünüyorum. Fenerbahçe'nin de UEFA Avrupa Ligi'nde şansı var. Bütün takımlara başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.

'DÜNYA KUPASI İÇİN ÇOK BÜYÜK ŞANSIMIZ VAR'

A Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası şansına ilişkin görüşlerini de paylaşan Şenol Güneş, "Genel olarak çok büyük şansımız var. Garanti demek doğru değil. Kağıt üzerinde Romanya, Slovakya ve Kosova'yı geçebiliriz. Takımın iyi bir ambiyansı var. İyi bir hocamız var. Yönetim ve Türkiye çok heyecanlı. Bizim dönemimizde yarım asır sonra Dünya Kupasına katılmıştık. Şimdi çeyrek asır sonra katılma şansımız var. İnşallah Dünya Kupası'na katılırız" cümlelerine yer verdi.

'İKİ TAKIMA DA ZARAR VERİYOR'

Son olarak Trendyol Süper Lig'deki şampiyonluk yarışına dair de görüşlerini bildiren Güneş, "Kağıt üzerinde Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un iddiası var. Galatasaray-Fenerbahçe rekabeti, biraz ön plana çıkıyor. Bu hem Galatasaray'a hem de Fenerbahçe'ye zarar veriyor. Zirvede 5-6 takım mücadele etse, futbolda daha adaletli bir yarışma olur. Takım sayısı azaldıkça, iki kulüp arasındaki rekabet, kavgaya dönüşüyor. Hak edenin kazanacağı bir yarış olması için kaybettiği zaman karşı tarafa saygı duymalısınız. Şu anda böyle olmuyor. Kazanmak için hakem ve federasyon suçlanıyor. Bu dört takım, Türkiye'nin lokomotifi. Diğer takımlar da bu kulüpleri örnek alıyor. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor, diğer takımlara örnek olmalılar" diyerek sözlerini tamamladı.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Bulent Cebeci Bulent Cebeci:
    Juventus 2de 2 yapar geçer ! 0 1 Yanıtla
