Serdar Aziz'in paylaşımı Fenerbahçelileri deli etti - Son Dakika
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Spor

Serdar Aziz'in paylaşımı Fenerbahçelileri deli etti

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Fenerbahçe'nin stoperi Serdar Aziz, forma şansı bulamayınca transfer görüşmeleri yapmak için izin alarak ayrıldı. Herhangi bir takımla anlaşma sağlayamadığı için maaşını almaya devam eden Aziz'in sosyal medya hesabından tatil paylaşımı yapması Fenerbahçe taraftarlarının tepkisini çekti.

18.12.2024 14:49
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Özellikle savunmada sıkıntılı günler yaşayan Süper Lig devi Fenerbahçe'de Mourinho'nun gelişiyle forma şansı bulamayan Serdar Aziz hakkında yeni bir gelişme yaşandı.

Mourinho'nun takımın başına geçmesinin ardından forma şansı bulamayan ve gözden çıkarılan Serdar Aziz transfer görüşmeleri yapmak için yaz kampından ayrılırken şu ana kadar herhangi bir takımla anlaşma sağlayamadı.

TATİL PAYLAŞIMINA TEPKİ YAĞIYOR

Son olarak eşiyle birlikte Paris'e yeni yıl tatiline giden Serdar Aziz Instagram'da bir fotoğraf paylaşarak 'It doesn't matter summer or winter' (Yaz kış fark etmez) yazdı. Serdar Aziz'in o paylaşımının altına sarı lacivertli taraftarlardan büyük tepki yağdı. Takımın stoper krizi yaşadığı dönemde kulüpten maaş almaya devam ettiği belirtilen Serdar Aziz'a gelen yorumlarda sert ifadeler kullanıldı.

İşte o paylaşım;

Serdar Aziz'in paylaşımı Fenerbahçelileri deli etti
Serdar Aziz\'in paylaşımı Fenerbahçelileri deli etti

Sosyal Medya, Serdar Aziz, Fenerbahçe, Tatil, Medya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Serdar Aziz'in paylaşımı Fenerbahçelileri deli etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (19)

  • Yusuf Toprak:
    Bu haltı Galatasaray oyuncusu iken yaptı ve kovuldu, sizde bunu bile bile aldınız , sonuna kader hakettin Fenerbahçe 83 4 Yanıtla
  • Emin Erol:
    almamışlar kadroya ne yapsın adam tabi tatile gider istemediler adamı deli olacak Bi durum yok 81 4 Yanıtla
  • Fevzi Tankuş:
    Oynatmıyorlar adam ne yapsın 53 4 Yanıtla
  • Ercan Kocak:
    Eko başkan gibi o da tatili seviyor 31 20 Yanıtla
  • Emre Sunay:
    Galatasaray da oynarken de sakatım diyip oynamak istemiyordu. Haber vermeden Maldivlere tatile gidip orada paylaşım yapınca kovulmuştu. Tatili seviyor ne yapsın. Yaz kış farketmez. 47 1 Yanıtla
  • O bir Karşıyakalı:
    Adamın ne kabahati var.Kadro dışı bırakan sizsiniz tesislere sokmayan yine sizsiniz.Adamin aldığı para anasının ak sütü gibi helaldir 28 3 Yanıtla
  • Mehmet Hamdi Albuz:
    stoper sıkıntısı var diyorsunuz da neden oynatılmıyor ? 29 1 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    FATİH TERİM BUNU NEDEN KAPI ÖNÜNE KIYDU, SAKATIM DEYIP TATILE GİTTİĞİ ICIN. FENEVDE BUNU FLORYANIN KALBI DEN SÖKE SÖKE ALMISMISMISMIS TI KOCANIZ GALATASARAY BABANIZ GALATASARAY 24 5 Yanıtla
  • Osman:
    Ali Koç cebinden versin. Galatasaray’lıyım ama taraftarın paralarının böyle çar çur edilmesi hiç ho değil 26 0 Yanıtla
  • Ersay:
    Adam herkes sakat ben burdayım diye taraftarı uyandırmak istemiş olabilir 24 1 Yanıtla
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