Serdar Aziz\'in paylaşımı Fenerbahçelileri deli etti

Spor

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Özellikle savunmada sıkıntılı günler yaşayan Süper Lig devi Fenerbahçe'de Mourinho'nun gelişiyle forma şansı bulamayan Serdar Aziz hakkında yeni bir gelişme yaşandı.

Mourinho'nun takımın başına geçmesinin ardından forma şansı bulamayan ve gözden çıkarılan Serdar Aziz transfer görüşmeleri yapmak için yaz kampından ayrılırken şu ana kadar herhangi bir takımla anlaşma sağlayamadı.

TATİL PAYLAŞIMINA TEPKİ YAĞIYOR

Son olarak eşiyle birlikte Paris'e yeni yıl tatiline giden Serdar Aziz Instagram'da bir fotoğraf paylaşarak 'It doesn't matter summer or winter' (Yaz kış fark etmez) yazdı. Serdar Aziz'in o paylaşımının altına sarı lacivertli taraftarlardan büyük tepki yağdı. Takımın stoper krizi yaşadığı dönemde kulüpten maaş almaya devam ettiği belirtilen Serdar Aziz'a gelen yorumlarda sert ifadeler kullanıldı.

İşte o paylaşım;