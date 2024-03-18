Serdar Saatçı, Ümit Milli Futbol Takımı'nın kadrosundan çıkarıldı

Serdar Saatçı, Ümit Milli Futbol Takımı'nın Gürcistan ve İtalya ile yapacağı özel maçların kadrosundan çıkarıldı.
Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Portekiz'in Braga takımında forma giyen Serdar Saatçı, sakatlığı sebebiyle kadrodan çıkarılırken, bu oyuncunun yerine Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bitexen Giresunspor'da forma giyen Şahin Dik kadroya dahil edildi.
Ümit Milli Takım'ın aday kadrosuna şu futbolcular davet edildi:
Kaleci: Doğan Alemdar (Troyes), Emre Bilgin (VavaCars Fatih Karagümrük), Deniz Dilmen (RAMS Başakşehir)
Defans: Emin Bayram, Ravil Tagir (Westerlo), Taha Altıkardeş (Göztepe), Emir Ortakaya (Kocaelispor), Yasin Özcan (Kasımpaşa), Kazımcan Karataş (MKE Ankaragücü), Metehan Baltacı (Eyüpspor), Uğur Kaan Yıldız (Ümraniyespor), Şahin Dik (Bitexen Giresunspor)
Orta saha: Bartuğ Elmaz (EMS Yapı Sivasspor), Cihan Çanak (Standard Liege), Emirhan İlkhan (RAMS Başakşehir), Ömer Faruk Beyaz (Atakaş Hatayspor), Livan Burcu (Sandhausen), Vefa Temel (İstanbulspor)
Forvet: Emircan Gürlük (Orenburg), Erencan Yardımcı (Siltaş Yapı Pendikspor), Enis Destan (Trabzonspor), Bertuğ Yıldırım (Rennes)
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