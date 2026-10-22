Sergen Yalçın, A Milli Futbol Takımı\'nın teknik direktörlüğüne 4 yıllık imza attı

A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörlüğü konusunda 4 yıllık anlaşmaya varılan Sergen Yalçın için imza töreni düzenlendi.

Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki törene Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Sergen Yalçın, TFF yönetim kurulu üyeleri ve davetliler katıldı.

Toplantıda konuşan başkan Hacıosmanoğlu, milli takımın geleceği adına önemli bir adım attıklarını ve yeni dönemin başlangıcını gerçekleştirdiklerini belirtti.

Milli takımda yolların ayrıldığı İtalyan teknik adam Vincenzo Montella'ya teşekkür eden Hacıosmanoğlu, "Milli takımımıza bugüne kadar sağladığı katkılar için kendisine şükranlarımı sunuyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyorum." dedi.

Milli takımı 5 yıl sonra yeniden bir Türk teknik adama emanet etmenin sevinci ve gururunu yaşadıklarını vurgulayan Hacıosmanoğlu, "Sergen Yalçın herkesin yakından tanıdığı, Türk futbolunun yetiştirdiği en değerli isimlerden biridir. Futbolculuk kariyeri, teknik direktörlük tecrübesi, oyun bilgisi ve liderlik vasıflarıyla bu görevin sorumluluğunu üstlenecek güçlü bir isimdir. Yıllar içinde edindiği futbol bilgisini, tecrübesini ve birikimini A Milli Futbol Takımı'nın başarısı için kullanacaktır. Sergen hocamızın Türk futbolunu ve futbolcularımızı yakından tanıması, oyuncularımızın yeteneklerini, karakterlerini ve gelişim potansiyellerini iyi bilmesi, hedeflerimize ulaşma yolunda önemli bir avantajımız olacaktır. Bu tercihin temelinde yalnızca teknik yeterlilik değil, aynı zamanda milli sorumluluk bilinci ve ortak hedeflere duyulan inanç vardır. Hocamızın bu görevi kabul ederken maddi konuları ön plana çıkarmaması, milli takımımıza duyduğu bağlılığın ve ülkemize hizmet etme arzusunun önemli bir göstergesidir. Çünkü bizim için milli takım, her türlü kişisel beklentinin üzerindedir. Söz konusu ay-yıldızlı forma olduğunda önceliğimiz, ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek, milletimize gurur yaşatmak ve ortak hedefler etrafında kenetlenmektir." açıklamasında bulundu.

Hedeflerinin günü kurtarmak olmadığının altını çizen Hacıosmanoğlu, şunları söyledi:

"Kalıcı başarılar elde eden, uluslararası arenada söz sahibi bir milli takım oluşturmayı hedefliyoruz. Elbette başarı, tek bir kişinin değil; teknik heyetimizin, futbolcularımızın, federasyonumuzun ve taraftarlarımızın ortak emeğinin sonucudur. Hep birlikte sorumluluk alacak, aynı hedef doğrultusunda çalışacak ve milli takımımızı daha ileriye taşıyacağız. İnanıyoruz ki birlik varsa güç, istikrar varsa gelişim, ortak hedef varsa başarı vardır. Sergen hocamızın bilgi ve tecrübesiyle futbolcularımızın potansiyelini en iyi şekilde ortaya çıkaracağına ve milli takımımızı hedeflerine taşıma yolunda önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Kıymetli hocamıza bu onurlu görevinde başarılar diliyorum. İnanıyorum ki milli takımımız, milletimize büyük sevinçler yaşatacak ve bayrağımızı uluslararası arenada gururla dalgalandıracaktır. Bu anlaşmanın kendisi, federasyonumuz ve Türk futbolu adına hayırlı olmasını diliyorum."

A Milli Takım'da Türk teknik adam tercihini yaptıklarını söyleyen Hacıosmanoğlu, "Montella hocanın hakkını yemeyelim. Bu süreçte yabancı hoca da getirebilirdik ama Türk Milli Takımı'nı elbette bir Türk'ün çalıştırması gerektiğini söyledik. Herkes listeler hazırladı, 10 kişi yazdılar ama kimse Sergen Yalçın'ı yazmadı. Ben en çok onun adamlığına, delikanlılığına güveniyorum. Zekası da başka seviyede. Birçok jenerasyonumuz kendisini örnek alıyor. Üstün başarılar yaşayacağına inandığım için kendisiyle konuştuk. O da 'Bu gurur bana yeter.' dedi. Futbol zekasını tartışmaya kimsenin haddi yok. Allah yardımcısı olsun. Hakkında ileri geri konuşanlar var. Daha çok çalışarak Sergen Yalçın'ın kim olduğunu herkese göstersin. Milli takımın teknik direktörü olmanın gururu ve sorumluluğu başka bir şey. Ben onun hayatla ilgili taşıdığı sorumluluğu biliyorum. Daha 17 yaşındayken rahmetli Süleyman Seba döneminde bile iyi bir çizgisi vardı. Allah kalbine göre versin. Bizim de görevimiz onu rahat çalıştırabilecek imkanları sunmak." şeklinde konuştu.

Sergen Yalçın: "Çok güzel günler bizi bekliyor"

Teknik direktör Sergen Yalçın, görevi kendisine layık gördükleri için TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve yönetim kuruluna teşekkür etti.

Futbolculuk döneminde ay-yıldızlı formayı birçok kez gururla taşıdığının altını çizen Yalçın, "Bugün kariyerimin en önemli günü. Hepimizin üzerinde olan bir değerden, ay-yıldızdan bahsediyoruz. Ümit ediyorum ki bundan sonraki süreçte çok başarılı günler yaşayacağız. Bütün plan ve programımızı buna göre yapıyoruz. Herkese ihtiyacımız var. Birlik ve beraberliğe çok ihtiyacımız olacak. Çok güzel günler bizi bekliyor." açıklamasını yaptı.

A Milli Futbol Takımı'nda geride kalan periyotta tahribat olduğunu düşünmediğini belirten Yalçın, "Futbol her zaman iyi de gidebilir, kötü de gidebilir. Değişkenlik çok fazla. Ama bundan sonraki süreçte milli takım duygusu, heyecanı, birlikte hareket gibi duyguları ön plana alacağız. Ben artık halkın teknik direktörüyüm, herkesin teknik direktörüyüm. Herkese ihtiyacımız var. Ben artık bu arzunun geri döneceğini, halkımızın da milli takımın peşinde tekrar koşmasını sağlayacağımızı düşünüyorum. Önümüzde süreç var. Avrupa Şampiyonası var, Dünya Kupası var. Kontrat yaparken de bunları dikkate aldık. Bu duyguyu ve heyecanı yeniden geri getireceğimizi düşünüyorum." açıklamasını yaptı.

"Berke, milli takıma gelmek için can atıyor"

Sergen Yalçın, A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörünün Türk olması gerektiğine dikkati çekti.

Heyecanı ve duyguları oyuncularla paylaşabileceklerini düşündüğünü dile getiren Yalçın, "Milli takımın kapısı herkese açık olacak. Herkes rahat olabilir. Burası çok farklı bir yer. Kulüpte çalışmıyoruz. Kendi oyuncularımız var. Performans oyuncularımız var ve genç oyuncularımız var. Adaletli ve doğru şekilde bir kadro kuracağız. Bazı tercihler yapacağız ve doğal olarak bunlar tartışılabilir. Ama en adaletli ve en doğru şekilde en kısa yoldan başarıya gitmek istiyoruz. Halkımızın sevinmeye ihtiyacı var. Avrupa Şampiyonası var, Dünya Kupası var. İyi oyunlarla ve başarılarla halkımızı milli takımın arkasında olmaya çağıracağız. Burası her yerin üstünde. Ben bugün biraz heyecanlıyım. Şu anda kariyerimdeki en önemli görevi üstleniyorum. Herkesin hocası olmak kolay değil." ifadelerini kullandı.

Göreve gelmesinin ardından bazı futbolcularla konuştuğunu söyleyen Yalçın, "Bunlar olması gereken şeyler. Şu anda ligde pozisyonumuz çok iyi değil ama oynanacak 2 maç var. Bu 2 maçtaki sonuçlara göre play-off oynayabiliriz. Bu planları yapmaya başlayacağız. Berke Özer konusu var. Oyuncular zaman zaman hata yapabilir. Bizden önce sorun olmuş. Milli takıma gelmek için can atıyor. Bunların hepsini kolay şekilde çözebiliriz. Aynı dili konuşuyoruz. Onları tekrar buraya kazandırmak da bizim sorumluluğumuz." açıklamasında bulundu.

"İşin özü başarı"

Başarılı olmak zorunda olduklarının altını çizen Yalçın, kendileri için en önemli konunun bu olduğunu dile getirdi.

4 yıllık kontrat yaptıklarını ve 2028 Avrupa Futbol Şampiyonası ile FIFA 2030 Dünya Kupası'nı hedeflediklerini belirten Yalçın, "Başarılı olursak herkesi memnun ederiz. Bütün plan ve programımızı çalışmak ve başarılı olmak üzerine yapıyoruz. Burası milli takım, bizim için kontrat da önemli değil süre de önemli değil. Eleştiri olmadan hiçbir iş yürümez. Bu anlamda çok antrenmanlıyız. Sonuçta insanlar beğenmeyebilir. Bunlar çok doğal. Biz kendi doğru bildiğimizi yapacağız. Sonucunda ne olur hep beraber yaşayıp göreceğiz." diye konuştu.

Gerek futbolculuk gerekse de teknik adamlık döneminde birçok tecrübe edindiğinin altını çizen Yalçın, şunları söyledi:

"Futbolu bıraktıktan sonra teknik direktörlüğe hemen başlamadım. Anadolu kulüplerinde çalıştım, küme düşme hattındakı takımlarda çalıştım. Çok ciddi tecrübe kazandırıyor bu durum. Büyük takım dönemi başladı, orada kupalar kazandık, şampiyon olduk. 4 büyük takımda oynamış olmam çok önemli. Bütün kulüplerin ilerleyişini biliyoruz. En önemlisi, ne olursa olsun, ne yaparsanız yapın sonuç önemli. Bizim yaptığımız iş sonuç odaklı. Sonuç iyi olursa, başarılı olursak bir sorun olacağını düşünmüyorum. Bazı tercihler yapacağız, beğenilmeyecek. Ama ben bunları fazlasıyla hazırım. Çok başarılı olacağımızı düşünüyorum. Milli takımı, olmak istediği yere getireceğimizi düşünüyorum."

Açıklamaların ardından Sergen Yalçın 4 yıllık sözleşmeye imza attı. Tören, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.