Sergen Yalçın gözlerine inanamadı! İşte maça damga vuran o an

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş, taraftarının büyük coşkusuna sahne olan maçta Tüpraş Stadyumu'nda Göztepe'yi 4-0'lık net bir skorla mağlup etti. Siyah-beyazlılar, baştan sona üstün oynadıkları mücadelede galibiyeti farklı bir skorla aldı ve Avrupa kupalarına katılma yolunda iddiasını sürdürdü.
Karşılaşmada Beşiktaş'ın golleri 9. dakikada Wilfred Ndidi, 36. dakikada Amir Murillo, 59 dakikada Junior Olaitan ve 74. dakikada Hyeon-gyu Oh tarafından geldi.
Özellikle maçın son golü, Güney Koreli santrfor Hyeon-gyu Oh'un şık vuruşuyla geldi ve adeta geceye damga vurdu. Bu golün ardından teknik direktör Sergen Yalçın'ın tepkisi sosyal medyada dikkat çekti. Gelen gol sonrası Sergen Yalçın'ın büyük bir şaşkınlık ve mutluluk yaşadığı kameralara yansırken, yere diz çöken 53 yaşındaki çalıştırıcının ekibiyle birlikte doyasıya sevinç yaşadığı görüldü.
Sergen Yalçın'ın bu gol sevinci sosyal medyada kısa süre içerisinde gündem olurken, taraftarlar arasında binlerce kez paylaşıldı.
İşte gol sonrasında yaşanan o anlar:
