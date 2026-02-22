Sergen Yalçın gözlerine inanamadı! İşte maça damga vuran o an - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sergen Yalçın gözlerine inanamadı! İşte maça damga vuran o an

Sergen Yalçın gözlerine inanamadı! İşte maça damga vuran o an
22.02.2026 23:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş, sahasında Göztepe'yi 4-0 mağlup etti. Karşılaşmaya Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın'ın Oh'un attığı dördüncü golündeki tepkisi damga vurdu. Deneyimli hocanın, Güney Koreli oyuncunun attığı şık gole tepkisi sosyal medyada kısa süre içerisinde binlerce kez paylaşıldı.

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş, taraftarının büyük coşkusuna sahne olan maçta Tüpraş Stadyumu'nda Göztepe'yi 4-0'lık net bir skorla mağlup etti. Siyah-beyazlılar, baştan sona üstün oynadıkları mücadelede galibiyeti farklı bir skorla aldı ve Avrupa kupalarına katılma yolunda iddiasını sürdürdü.

BEŞİKTAŞ 4 GOLLE TARAFTARLARINI GÜLDÜRDÜ

Karşılaşmada Beşiktaş'ın golleri 9. dakikada Wilfred Ndidi, 36. dakikada Amir Murillo, 59 dakikada Junior Olaitan ve 74. dakikada Hyeon-gyu Oh tarafından geldi.

SERGEN YALÇIN, OH'UN GOLÜNE İNANAMADI

Özellikle maçın son golü, Güney Koreli santrfor Hyeon-gyu Oh'un şık vuruşuyla geldi ve adeta geceye damga vurdu. Bu golün ardından teknik direktör Sergen Yalçın'ın tepkisi sosyal medyada dikkat çekti. Gelen gol sonrası Sergen Yalçın'ın büyük bir şaşkınlık ve mutluluk yaşadığı kameralara yansırken, yere diz çöken 53 yaşındaki çalıştırıcının ekibiyle birlikte doyasıya sevinç yaşadığı görüldü.

SOSYAL MEDYADA BİNLERCE KEZ PAYLAŞILDI

Sergen Yalçın'ın bu gol sevinci sosyal medyada kısa süre içerisinde gündem olurken, taraftarlar arasında binlerce kez paylaşıldı.

İşte gol sonrasında yaşanan o anlar:

Sergen Yalçın gözlerine inanamadı! İşte maça damga vuran o an
Görüntü: beIN Sports
Sergen Yalçın gözlerine inanamadı! İşte maça damga vuran o an
Görüntü: beIN Sports
Sergen Yalçın gözlerine inanamadı! İşte maça damga vuran o an
Görüntü: beIN Sports
Sergen Yalçın gözlerine inanamadı! İşte maça damga vuran o an
Görüntü: beIN Sports

Trendyol Süper Lig, Sergen Yalçın, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sergen Yalçın gözlerine inanamadı! İşte maça damga vuran o an - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fatih’te bulunan Hırka-i Şerif ziyarete açıldı Fatih'te bulunan Hırka-i Şerif ziyarete açıldı
Bu köyde ramazan ayında kimse evinde iftar yapmıyor Bu köyde ramazan ayında kimse evinde iftar yapmıyor
Akşam eve dönmedi, sık sık gittiği gölden acı haber geldi Akşam eve dönmedi, sık sık gittiği gölden acı haber geldi
Suriye hükümeti, Kamışlı Havalimanı’nın idaresini devraldı Suriye hükümeti, Kamışlı Havalimanı'nın idaresini devraldı
Galatasaray’dan TFF’ye çağrı: Kabul edilemez bir skandal Galatasaray'dan TFF'ye çağrı: Kabul edilemez bir skandal
İran yine karıştı: Ekonomik krizle başlayan protestolar yeniden alevlendi İran yine karıştı: Ekonomik krizle başlayan protestolar yeniden alevlendi
Bir köpek yalaması hayatını kararttı: Dört uzvunu birden kaybetti Bir köpek yalaması hayatını kararttı: Dört uzvunu birden kaybetti

23:27
Sergen Yalçın maç sonunda açıkladı: 6-8 hafta forma giyemeyecek
Sergen Yalçın maç sonunda açıkladı: 6-8 hafta forma giyemeyecek
22:52
Çetenin gözü döndü Havalimanını böyle bastılar
Çetenin gözü döndü! Havalimanını böyle bastılar
22:42
Görkemli galibiyete uzanan Beşiktaş’a 3 kötü haber birden
Görkemli galibiyete uzanan Beşiktaş'a 3 kötü haber birden
22:35
İşte Meksika’dan ilk görüntüler Polisleri öldürüp yol kenarına attılar
İşte Meksika'dan ilk görüntüler! Polisleri öldürüp yol kenarına attılar
22:10
Kartel liderinin öldürüldüğü Meksika karıştı, gazeteci Cüneyt Özdemir ülkede mahsur kaldı
Kartel liderinin öldürüldüğü Meksika karıştı, gazeteci Cüneyt Özdemir ülkede mahsur kaldı
22:08
Meksika’da kartel lideri öldürülünce ülke yangın yerine döndü Şiddetli çatışmalar yaşanıyor
Meksika'da kartel lideri öldürülünce ülke yangın yerine döndü! Şiddetli çatışmalar yaşanıyor
19:36
İstanbul’da 2025’te kuduz riskli temas nedeniyle yaklaşık 124 bin kişi hastanelere başvurdu
İstanbul'da 2025'te kuduz riskli temas nedeniyle yaklaşık 124 bin kişi hastanelere başvurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2026 00:39:19. #7.11#
SON DAKİKA: Sergen Yalçın gözlerine inanamadı! İşte maça damga vuran o an - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.