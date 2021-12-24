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Sergen Yalçın: Öyle bir şey yok - Son Dakika

Sergen Yalçın: Öyle bir şey yok

24.12.2021 11:22
Sergen Yalçın: Öyle bir şey yok

Vitor Pereira'nın istifasının ardından Fenerbahçe'de teknik direktörlük için ismi geçen Sergen Yalçın'dan açıklama geldi. Ali Koç'la gizli bir görüşme yaptığı iddia edilen başarılı çalıştırıcı, "Fenerbahçe'den teklif gelmedi. Öyle bir şey yok. Zaten şu an Türkiye'de de değilim" diyerek iddiaları yalanladı.

Beşiktaş 'la yollarını ayırdıktan sonra Fenerbahçe ile görüştüğü iddia edilen Sergen Yalçın, söylentilere yanıt verdi. Konuyla ilgili A Spor'a açıklamalarda bulunan Yalçın, "Öyle bir teklif zaten gelmedi. Yok öyle bir şey, ben şu anda yurtdışındayım." ifadelerini kullandı.

İKİ KUPA BİRDEN KALDIRDI

Beşiktaş'ta 2020'nin Ocak ayında göreve gelen Sergen Yalçın, siyah-beyaz takımın başına 79 maça çıkarken 1.84 puan ortalaması tutturmuştu. Aynı zamanda genç teknik adam, Beşiktaş'la 1 Süper Lig ve 1 Türkiye Kupası kazanmıştı.

GÖZLER SLAVEN BILIC'DE

Fenerbahçe için en güçlü aday durumundaki Slaven Bilic ile haziran ayında görüşülmüş ama anlaşılamamıştı. Hırvat teknik adam o dönem yönetime "Eğer ocakta ihtiyaç olursa tazminatımı kendim halledeceğime söz veriyorum" demişti. Çin kulübü BJ Guoan ile 31 Aralık 2022'ye kadar sözleşmesi olan tecrübeli çalıştırıcı, mukavelesini feshetmeyi başarırsa F.Bahçe kendisine imza attırmaya hazır. 53 yaşındaki Bilic, 2013-15 yılları arasında Beşiktaş'ı çalıştırmıştı.

LÖW SEZON ORTASINA SICAK DEĞİL

Fenerbahçe, teknik direktör adayları arasına Joachim Löw'ü de eklerken Alman hocanın şartları ve talepleri sorulmuştu. Uzun yıllar Almanya Milli Takımı'da görev yapan ve Dünya Şampiyonluğu yaşayan Joachim Löw, kariyerinin başında (1998-99) Fenerbahçe'yi çalıştırdığı için camiaya, lige ve Türkiye'ye yabancı değil. Yaz döneminde Başkan Ali Koç tecrübeli hoca ile masaya oturmuş ancak "2020 Avrupa Şampiyonası sonrası bir yıl dinlenmek istiyorum" yanıtını almıştı. İsmi yeniden gündeme gelen 61 yaşındaki teknik adamın "Sezon devam ederken takım almayacağım" diyerek tekliflere kapıyı kapadığı bildirildi. Tüm bu yaşananlara rağmen Fenerbahçe'nin Löw'ü ikna etmek için şartlarını zorlayacağı konuşuluyor.

İSMAİL KARTAL'A TEKLİF GİTMEDİ

Uzun yıllar formasını giydiği Fenerbahçe'ye 2010'da yardımcı antrenör olan İsmail Kartal, 2014-15 sezonunda teknik adamlık yaptı. 60 yaşındaki hoca, o sezonu ikinci sırada tamamladı. Tecrübeli çalıştırıcı, adaylar arasında gösterilse de henüz kendisine ulaşan bir teklif yok. Yönetimden kimsenin Kartal ile temasa geçmediği gelen bilgiler arasında.

SÜRPRİZ FORMÜL: ALEX

Tüm bunların yanında sürpriz bir ihtimal daha bulunuyor. Akşam Gazetesi'nde yer alan habere göre; Yönetim, takımı Brezilya ekibi FC Sao Paulo B takımında teknik direktör olarak kariyerini sürdüren Alex'e emanet etmeyi de düşünüyor. 44 yaşındaki çalıştırıcı ile temaslar bulunuyor.

BONUS: CHRISTOPH DAUM

Fenerbahçe, Alex'ten olumsuz bir yanıt alması durumunda ise eski teknik direktörü Christoph Daum'a da yönelebilir. Daum Fenerbahçe'ye sıcak bakarken en son ihtimaller arasında bulunuyor. Listenin en tecrübeli ismi olan Christoph Daum, daha önce Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı iki ayrı dönemde çalıştırdı. 68 yaşındaki Alman çalıştırıcı, toplam 5 yıl görev yaptığı sarı lacivertli kulübü 2 kez Süper Lig şampiyonu yapmıştı. Daum son olarak görev yaptığı Romanya Milli Takımı'ndan 4 yıl önce ayrıldı.

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Sergen Yalçın, Fenerbahçe, Beşiktaş, Türkiye, Spor, Son Dakika

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