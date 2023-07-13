Sertaç Şanlı'nın Fenerbahçe'ye transferi

Sertaç Şanlı kimdir? Sertaç Şanlı kaç yaşında? Sertaç Şanlı hangi takımda? merak ediliyor. Kariyeri başarılarla dolu olan milli basketbolcu Sertaç Şanlı'nın yeni adresi Fenerbahçe Beko oldu. 31 yaşındaki pivot, sarı-lacivertlilerle 2 yıllık sözleşme imzaladı. Peki, Sertaç Şanlı kimdir? Sertaç Şanlı kaç yaşında? Sertaç Şanlı hangi takımda?

SERTAÇ ŞANLI KİMDİR?

Sertaç Şanlı (d. 5 Ağustos 1991; Edirne), Türk profesyonel basketbolcu. Pivot pozisyonunda görev almaktadır. Basketbol Süper Ligi ve EuroLeague takımlarından Fenerbahçe'de forma giymektedir.

Kulüp kariyeri

Basketbol kariyerine Efes Pilsen altyapısında başladı. Daha sonra ise Pınar Karşıyaka altyapısına geçti. Türk Telekom'a geçtikten sonra takımın pilot takımı olan Türkiye Basketbol 2. Ligi'ndeki Genç Telekom'da oynadı. 2009-10 sezonunu 11,6 sayı ve 7,1 ribaund ortalamaları ile tamamladı. Ağustos 2010'da ise Türkiye Basketbol Ligi takımlarından Galatasaray ile beş yıllık anlaşmaya vardı. Türkiye Basketbol Ligi'nin 2010-11 sezonunda, normal sezon 9 ve play-offta ise 8 olmak üzere 17 maça çıktı. Normal sezonu 2,89 sayı 1,44 ribaund 0,44 asist ortalamaları ile tamamladı.

2014-15 sezonu öncesinde TBL takımlarından Uşak Sportif ile sözleşme imzaladı. 2018-19 sezonunda Anadolu Efes ile anlaştı. 2020-21 sezonunda EuroLeague ve Basketbol Süper Ligi şampiyonluğundan sonra Barcelona ile 2 yıllık sözleşme imzalamıştır.

2022 İspanya Süper Kupası'nda 21 sayı, 5 ribaund, 2 asist ile takımının en skorer ismi oldu ama Real Madrid'e 89-83 skorla kaybettiler.

Sertaç Şanlı

Millî takım kariyeri



14-24 Temmuz 2011 tarihleri arasında İspanya'da gerçekleştirilen 2011 FIBA 20 Yaş Altı Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye 20 yaş altı millî basketbol takımında görev aldı. Turnuvada maç başına 8,6 sayı 4,4 ribaund ortalaması tutturdu.

Temmuz 2011'de, 2011 FIBA Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda mücadele edecek olan Türkiye millî basketbol takımının aday kadrosuna çağrıldı. 7 Ağustos 2011'de teknik heyet, Sertaç'ın kadrodan çıkarıldığını açıkladı.

2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda millIî takım forması giyen Şanlı, grup maçlarında oynanan beş maçta; maç başına 25.8 dakika, 7.2 sayı, 6.2 ribaund, 1.8 asist ortalamaları tutturdu.

SERTAÇ ŞANLI HANGİ TAKIMDA?

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımız, son olarak Barcelona forması giyen ve ülke basketbolumuzun en değerli uzun oyuncularından biri olan Sertaç Şanlı (2.12, 1991) ile iki yıllık anlaşmaya vardı." denildi.