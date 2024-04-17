Servet Yardımcı da Mehmet Büyükekşi'nin koltuğuna talip - Son Dakika
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Servet Yardımcı da Mehmet Büyükekşi'nin koltuğuna talip

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Erol Alkış'ın ardından Servet Yardımcı da Türkiye Futbol Federasyonu'nun 18 Temmuz'da yapılacak başkanlık seçimlerinde aday olduğunu açıkladı.

17.04.2024 09:34  Güncelleme: 09:38
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Servet Yardımcı, günlerdir büyük tartışmalara neden olan ve seçimlerin öne çekilmesi için taleplerin arttığı Türkiye Futbol Federasyonu'nun, 18 Temmuz'da yapacağı başkanlık seçimlerine Erol Alkış'ın ardından adaylığını açıklayan 2. isim oldu.

İKİNCİ ADAY SERVET YARDIMCI

Servet Yardımcı yapılacak başkanlık seçimlerinde aday oldu. Yardımcı'nın yaptığı açıklamada, " Anadolu Ajansı'na yaptığı açıklamada, "Türk futbolunun içinde bulunduğu türbülanstan çıkması için TFF Başkanlığı'na adayım" ifadeleri yer aldı.

Yardımcı'nın açıklamasının tamamı şu şekilde;

"Dünyanın en büyük 20 ekonomisinden biri olan Türkiye'nin futbolda hak ettiği yerlerin çok gerisinde kalmış olması ülkemizin vizyonuna ters düşmektedir. 40 yıldır iş hayatının içindeyim, 20 yıldır da ulusal/uluslararası düzeyde yönetsel görevler üstlenmiş bir futbol adamı olarak yetkin liyakatli ekibimle birlikte birikim ve ilişkilerimi Türk futbolunun istifadesine sunma kararı almış bulunuyorum

Türk futbolunu UEFA/FIFA'da belirlenen uluslararası kriterlere uyumlu ve uygun hale getirerek, futbol ailesi ve paydaşlarıyla birlikte katılımcı, paylaşımcı, şeffaf ve hesap verebilir şekilde yöneteceğiz.

Ülke ekonomisi ve milli menfaatlerimiz gereği futbolun Türkiye'ye döviz kaybettiren değil katma değer yaratan, markalaşma ve altyapıya önem veren çağdaş bir düzene geçmesini sağlayacağız.

Ülkemizin doğusuyla batısıyla her metrekaresinin futbol aşkıyla dolu olduğu bilinciyle; Anadolu futbolu ve alt liglerimizi en verimli ve destekleyici şekilde yeniden ele alıp, maddi kaynakları futbolun gelişimine odaklı biçimde adil ve doğru paylaştıracağız.

TFF'nin belirli bir ekibin ve zümrenin değil, kulüplerimizin ve paydaşlarımızın federasyonu olduğu bilinciyle, kulüplerimizin Avrupa ve dünyadaki temsiline önem veren, destekleyen bir yaklaşım içinde olacağız. TFF çatısında uluslararası turnuvaların ev sahipliğini yapmaya namzet bir organizasyonu oluşturtarak rekabetçi ve uluslararası nitelikte bir kurumsal yapıyı tesis edeceğiz.

Maalesef yıpranan Türk hakemliğini, Türk futbolunun hak ettiği standartlarda, uluslararası seviye ve saygınlığa yeniden kavuşturmak için, futbol kamuoyunu tatmin edecek şekilde reorganize edeceğiz, kurumsal tarafsız koşulların oluşumunu sağlayacağız"

SERVET YARDIMCI KİMDİR?

26 Aralık 1957'de Rize'de doğan Yardımcı, amatör olarak futbol oynadı. Bir dönem Çaykur Rizespor'da yöneticilik yaptı. İlk kez 2008 yılında, Hasan Doğan'ın listesinden Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kuruluna girdi. Mahmut Özgener döneminde Başkan Vekili oldu. Daha sonra Mehmet Ali Aydınlar yönetiminde yönetim kurulu üyesi olarak görevine devam etti. 2012'de başlayan Yıldırım Demirören dönemiyle 1. Başkan Vekili oldu ve Nihat Özdemir yönetiminde de bu görevini sürdürdü. Yardımcı, TFF'nin FIFA ve UEFA ile ilişkilerini yürütmektedir.

Servet Yardımcı Mehmet Büyükekşi'nin koltuğuna talip oldu

2015 yılında UEFA Yönetim Kuruluna girmek için aday oldu ancak seçilmedi. 5 Nisan 2017'deki 41. UEFA Kongresinde yapılan seçimi kazanan Yardımcı, UEFA Yönetim Kuruluna girdi. 2021'de yeniden aday oldu ve tekrar seçildi.

Servet Yardımcı da Mehmet Büyükekşi\'nin koltuğuna talip
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Türkiye Futbol Federasyonu, Mehmet Büyükekşi, Servet Yardımcı, Türkiye, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Servet Yardımcı da Mehmet Büyükekşi'nin koltuğuna talip - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • şahser güven: adam her dönemde başkan vekili olmuş, bu olursa sistem devam edecek demektir. komple temizlik olmadan bu is düzelmez 100 2 Yanıtla
  • sehmus fatih: Türkiye’yi Rize Trabzon yönetiyor her yerde onlar var 67 9 Yanıtla
  • Abdurrahman Cengiz: kesinlikle yanlış aday mevcut yönetimden kimse olmamalı temiz futbol federasyonu istiyorsak 60 0 Yanıtla
  • Bilişim Hurda: aynı tas aynı hamam 42 0 Yanıtla
  • Tardun Öztürk: Genç, temiz, daha önce bu işkere girmemiş biri lazım. Bu adam zaten bozuk sistemin içinde yönetici. Statüko devam edemez. 32 0 Yanıtla Yaşar Şimşek: Aynı tas Aynı Hamam Devam eder. 6 0
  • Murat Avci: bir an o koltuk depişmeli 0 0 Yanıtla
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