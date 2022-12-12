Galatasaray'dan ayrılmak istediği iddia edilen yıldız futbolcu tuttuğu takımın maçında amigo oldu

Galatasaray'da Lucas Torreira'nın suyu iyice ısındı. Menajerinin, " İtalya'ya gitmek istiyoruz. Sezon sonunda ayrılabiliriz" açıklamaları Sarı-Kırmızılı camiayı kızdırdı.

TARAFTAR DA NEGATİF BAKIYOR

Torreira cephesinden gelen peş peşe açıklamalar taraftarı da kızdırdı. Büyük bedelle gelen Uruguaylı futbolcunun tutumları, Galatasaray'daki geleceğinin kısa süreceğini gösteriyor.

AMİGO OLDU

El Pais'te, Torreira'nın Uruguay'da tuttuğu Atlética 18 de Julio de Fray Bentos takımının maçında amigoluk yaptığı görüntüler yer aldı. Torreira üstünü çıkarıp, meşale yaktı. Hatta davul da çaldı. Haberde Galatasaray'daki durumuna da dikkat çekildi.