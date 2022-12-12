Galatasaray'dan ayrılmak istediği iddia edilen yıldız futbolcu tuttuğu takımın maçında amigo oldu - Son Dakika
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Galatasaray'dan ayrılmak istediği iddia edilen yıldız futbolcu tuttuğu takımın maçında amigo oldu

12.12.2022 19:23

Sezon başında imza attığı Galatasaray'dan ayrılmak istediği öne sürülen Uruguaylı yıldız Lucas Torreira, Uruguay'da tuttuğu takımın maçında 90 dakika amigoluk yaptı.

Galatasaray'da Lucas Torreira'nın suyu iyice ısındı. Menajerinin, " İtalya'ya gitmek istiyoruz. Sezon sonunda ayrılabiliriz" açıklamaları Sarı-Kırmızılı camiayı kızdırdı.

TARAFTAR DA NEGATİF BAKIYOR

Torreira cephesinden gelen peş peşe açıklamalar taraftarı da kızdırdı. Büyük bedelle gelen Uruguaylı futbolcunun tutumları, Galatasaray'daki geleceğinin kısa süreceğini gösteriyor.

Suyu iyice kaynıyor! G.Saray'dan ayrılmak isteyen yıldız, tuttuğu takımın maçında amigo oldu

AMİGO OLDU

El Pais'te, Torreira'nın Uruguay'da tuttuğu Atlética 18 de Julio de Fray Bentos takımının maçında amigoluk yaptığı görüntüler yer aldı. Torreira üstünü çıkarıp, meşale yaktı. Hatta davul da çaldı. Haberde Galatasaray'daki durumuna da dikkat çekildi.

Suyu iyice kaynıyor! G.Saray'dan ayrılmak isteyen yıldız, tuttuğu takımın maçında amigo oldu
Suyu iyice kaynıyor! G.Saray'dan ayrılmak isteyen yıldız, tuttuğu takımın maçında amigo oldu
Suyu iyice kaynıyor! G.Saray'dan ayrılmak isteyen yıldız, tuttuğu takımın maçında amigo oldu
Suyu iyice kaynıyor! G.Saray'dan ayrılmak isteyen yıldız, tuttuğu takımın maçında amigo oldu
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Lucas Torreira, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'dan ayrılmak istediği iddia edilen yıldız futbolcu tuttuğu takımın maçında amigo oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Galatasaray'dan ayrılmak istediği iddia edilen yıldız futbolcu tuttuğu takımın maçında amigo oldu - Son Dakika
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