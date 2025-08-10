Sivas'ta Açık Hava Puta Şampiyonası Sona Erdi - Son Dakika
Sivas'ta Açık Hava Puta Şampiyonası Sona Erdi

Sivas\'ta Açık Hava Puta Şampiyonası Sona Erdi
10.08.2025 21:09
Sivas'ta gerçekleştirilen Açık Hava Puta Şampiyonası, madalya töreniyle tamamlandı.

SİVAS'ta iki gündür devam eden Açık Hava Puta Şampiyonası, büyükler kadınlar ve erkekler müsabakaların ardından madalya ve kupa töreniyle sona erdi.

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu (TGTOF) tarafından Sivas'ta gerçekleştirilen Açık Hava Puta Şampiyonası sona erdi. Şampiyonanın son gününde Muhsin Yazıcıoğlu Stadı'nda büyük kadınlar ve büyük erkekler müsabakaları yapıldı. Müsabakaların sonunda erkekler bireyselde Atıcılar Geleneksel Okçuluk Spor Kulübü sporcusu İlker Mutlu ilk sırayı alırken, Boyabat Eğitim Spor Kulübü sporcusu İsmail Aslan ikinci, Sakarya Okçuluk Spor Kulübü sporcusu Mehmet Yıldırım üçüncü oldu. Kadınlarda ise Okçular Vakfı Geleneksel Okçuluk Spor Kulübü sporcusu Fulya Erilli Aybar birinci, Delular Atlı ve Geleneksel Okçuluk Doğa Sporları Spor Kulübü sporcusu Ayşegül Demirbağ Çalışkan ikinci, Hadimi Spor Kulübü sporcusu Nihan Kıvrak üçüncü olarak madalya aldı. Büyük erkekler takımda Atıcılar Geleneksel Okçuluk Spor Kulübü birinci, Boyabat Eğitim Spor Kulübü ikinci, Okçular Vakfı Geleneksel Okçuluk Spor Kulübü üçüncü sırayı aldı. Büyük kadınlar takımlarda birinci Atıcılar Geleneksel Okçuluk Spor Kulübü olurken, Sungur Okçuluk Spor Kulübü ikinci, Beykoz İzcilik Spor Kulübü de üçüncü olarak kupa almaya hak kazandı.

Şampiyonada dereceye giren sporculara ve takımlara düzenlenen törenle madalyaları ve kupaları verildi. Törene; AK Parti Sivas Milletvekili Hakan Aksu, Türkiye Okçuluk Federasyon Başkanı Cengiz Tokgöz ve diğer ilgililer katıldı. Törende konuşan AK Parti Sivas Milletvekili Hakan Aksu şampiyonada emeği geçenlere teşekkür ederek, "Burada 400 sporcumuz yapıldı. Bu çok önemli bir organizasyon kültürümüzün en önemli göstergelerinden birisidir. Sporcularımızı tebrik ediyorum" dedi.

TÜRKİYE OKÇULUK FEDERASYONU BAŞKANI TOKGÖZ: ŞAMPİYONAYI BAŞARIYLA TAMAMLADIK

Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanı Cengiz Tokgöz, "Yine kaybedenin olmadığı, kazananın Türk okçuluğu olduğu bir Türkiye Şampiyonası'nı başarıyla tamamladık. Mücadele eden, kürsü alan tüm kemankeşlerimizi tebrik ediyorum. Şampiyonamızda, bölgelerden buraya gelmeye hak kazanan yaklaşık 400 sporcunun mücadele ettiği, bu güzel sultan şehir Sivas'ta her yıl olduğu gibi yine bu müsabakayı yapmanın ve Türk okçuluğunu yaşatmanın gurur ve mutluluğunu sizlerle birlikte yaşıyoruz. Yine derece alan, kürsüye çıkan, yarışan ve buraya gelen tüm kemankeşlerimizi canı gönülden kutluyorum. Organizasyonda emeği geçen Sivas'taki temsilcilerimiz nezdinde tüm organizasyon ekibini, hakemlerimizi, camiamızın kıymetli mensuplarını tebrik ediyorum. Bir sonraki müsabakamızda haftaya menzil okçuluğu müsabakası için Erzincan'da olacağız. Daha sonra farklı müsabakalarımız devam edecek. Yaz, kış demeden Türk okçuluğunu yaşatma adına mücadelemizi sizlerle sürdürüyoruz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından dereceye giren sporculara madalya, takımlara ise kupaları takdim edilirken para ödülleri de verildi.

Kaynak: DHA

Spor

SON DAKİKA: Sivas'ta Açık Hava Puta Şampiyonası Sona Erdi - Son Dakika
