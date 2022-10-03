Sivasspor, 136 gündür galibiyet yüzü göremedi - Son Dakika
Üye Girişi

Sivasspor, 136 gündür galibiyet yüzü göremedi

03.10.2022 09:33

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında sahasında Hatayspor'a 2-1 mağlup olan DG Sivasspor, ligde 136 gündür galibiyete hasret kaldı. Yiğidolar, an itibariyla ligde 17. sırada yer alıyor.

Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında kendi sahasında Hatayspor'a 2-1 mağlup oldu. Kırmızı-beyazlılar, ligde tam 136 gündür kazanamıyor. Sivas temsilcisi, son galibiyetini geçen sezonun son haftasında oynanan Kayserispor maçında 2-1'lik skorla almıştı.

8 MAÇTA 13 GOL YEDİLER

Yiğidolar, o maçtan sonra ligde oynadığı 8 maçın 4'ünü kaybederken, 4'ünden de beraberlikle ayrıldı. Son 8 karşılaşmada kalesinde 13 gol gören kırmızı-beyazlı takım, rakip fileleri ise sadece 6 kez havalandırdı.


Sivasspor'un son 8 maçta aldığı skorlar şöyle:

YORUMLAR
500
Sivasspor ligde galibiyete hasret kaldı Sivasspor ligde galibiyete hasret kaldı Sivasspor-Hatayspor maçının ardından Sivasspor-Hatayspor maçının ardından
Kaynak: İHA

Hatayspor, Sivasspor, Sivas, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Sivasspor, 136 gündür galibiyet yüzü göremedi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
09:43 Kalça frikiği veren Ajda Pekkan'ı eleştiren kullanıcıya Seren Serengil'den yanıt: İnan kalçası seninkinden yukarıdadır
09:36 Galatasaray'da Mauro Icardı gerçeği! İzinsiz Arjantin'e gittiği öne sürülmüştü
09:33 Sivasspor, 136 gündür galibiyet yüzü göremedi
09:27 CHP lideri Kılıçdaroğlu seçim için tarih verdi: Büyük ihtimalle mayıs ayı içinde olabilir
09:21 Piyade Astsubay Çavuş Yusuf Ataş'ın vasiyeti yerine getirildi: 7 yaşındaki lösemi hastası Emine'nin tüm masrafları karşılanacak
09:14 Fiyat söylentileri sonrası yerli otomobil TOGG'dan açıklama geldi: Bu tür spekülatif haberlere itibar edilmemesini önemle rica ederiz
09:03 Geçtiğimiz haftalarda Gökhan Çıra'dan ikinci kez boşanan Selin Ciğerci yeni sevgilisiyle görüntülendi
08:55 ABD'den Rusya lideri Putin'in nükleer tehdidine cevap: Rus askerlerini yok ederiz
05:21 Brezilya'da başkanlık seçiminde ilk turun galibi solcu aday Lula da Silva oldu
08:33 Damadın arkadaşları Müslüm Gürses çaldırdı! Merve Boluğur neye uğradığını şaşırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2022 10:04:33. #1.11#
SON DAKİKA: Sivasspor, 136 gündür galibiyet yüzü göremedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement