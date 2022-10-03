Yiğidolar, o maçtan sonra ligde oynadığı 8 maçın 4'ünü kaybederken, 4'ünden de beraberlikle ayrıldı. Son 8 karşılaşmada kalesinde 13 gol gören kırmızı-beyazlı takım, rakip fileleri ise sadece 6 kez havalandırdı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Spor › Sivasspor, 136 gündür galibiyet yüzü göremedi - Son Dakika

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