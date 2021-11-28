Sivasspor-Atakaş Hatayspor maçının ardından

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında ağırladığı Atakaş Hatayspor'u 4-0 mağlup eden Demir Grup Sivasspor'un Yardımcı Antrenörü Bülent Albayrak, iyi bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Teknik direktör Rıza Çalımbay'ın kart cezası nedeniyle Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısına katılan Albayrak, ligde uzun süreden beri son dakikalarda yedikleri gollerle puan kayıpları yaşadıklarını anımsattı.

Bu maçın kırmızı-beyazlı ekip açısından normal maçlardan daha önemli olduğunu belirten Albayrak, "Takımımız bugün gerçekten müthiş oynadı. Baştan sona kadar oyuna hakimdi, inanılmaz derecede güzel oynadılar." dedi.

Uzun süre sonra, Sivasspor'un geçen yıl ve ondan önceki yılın benzer oyununu sahaya yansıttığını vurgulayan Albayrak, "Çok mutluyum, bu galibiyeti öncelikle taraftarımıza, sonra haksız yere bugün sahada olmayan Rıza hocamıza hediye ediyorum. Aynı zamanda hastanede tedavi gören anneme hediye ediyorum. Oksijen maskesi ile maçı izledi, onun için dualarınızı bekliyorum." diye konuştu.

"İnşallah galibiyet serisine başlarız"

Orta saha oyuncusu Kerem Atakan Kesgin'e ilk 11'de forma şansı verilmesinin sorulması üzerine Albayrak, şunları kaydetti:

"Oyuncularımızın hepsi birbirinden değerli. Bundan sonra inşallah galibiyet serisine başlarız ve devamı gelir. Çok kaliteli bir kadromuz var sadece sonuçlara yansımamıştı. Onun getirdiği sıkıntıyla oyun da çok iyi olmuyordu. İnşallah bundan sonra üzerine koyarak devam edeceğiz ve takımımız layık olduğu yere gelecek. Bugün seyrederken gerçekten takımımızla gurur duydum."