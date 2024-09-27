Sivasspor, Başakşehir\'e 2-1 Mağlup Oldu

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SÜPER Lig'in 7'nci haftasında Sivasspor , kendi sahasında konuk ettiği Başakşehir 'e 2-1 mağlup oldu. Maçın ardından Sİvasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun ve Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş atan değerlendirmelerde bulundu.

2-1'lik mağlubiyet sonrası konuşan Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, "Bugün bir maç kaybettik. Maçtan önce de söylemiştim. Çok eksiklerimiz vardı. Bu eksiklerle belki maçı kaybettik, kazanabilirdik de. Birçok şehitlerimiz ve kahramanlarımız gibi Şeyda Yılmaz kardeşimizi kaybetmek bizi gerçekten derinden yaraladı. Dolayısıyla şehitlerimizin Allah mekanını cennet eylesin. Ailesine de sabır versin. Sivas halkına da şehidine sahip çıkmak ve bu anlamda da Sivasspor olarak kadınlar tribünümüze Şeyda Yılmaz şehidimiz ismini vererek onu yaşatabildiğimiz kadar en güzel şekilde kalbimizde dualarımızda yaşatacağız" diye konuştu.

Maçla ilgili değerlendirmelerde bulunan Uygun, "Rakibin malum çok büyük klas ayakları var. Uzun zamandan beri beraberler. Çok başarılı bir takım. Çağdaş hoca gibi çok kaliteli, istikrarlı hocasının da karşısında biraz 10 dakikada bocalar gibi olsak da oyun taktiğini değiştirerek 43'üncü dakikaya kadar oyunun hakimi olan, gol arayan, gol atmak için bütün varyasyonları deneyen, geçiş oyunlarını yapan iyi bir takım vardı. İyi bir mücadele yaptık. Fakat bir talihsiz gol bizim dengemizi bozdu. Sonrasında da devre arasında ikinci yarıya başlarken beklenmedik yediğimiz bir gol sonrası tekrar takımı toparlamak adına taktikleri değiştirmeye çalıştık. Pozisyonlar bulduk. Birçok pozisyonda maalesef atamadık. Attığımız golden sonra sahadan mağlup ayrıldık. Futbolcu kardeşlerimle gurur duyuyorum. İyi mücadele ettiler. Bu kadar eksik, mevkisinde olmamasına rağmen, uzun zamandan beri hazırlık döneminde olmamış olmaları, biraz da idmansız olmaları, belli etkileri yapsa da şu anda sahada dayanışan, 90 küsur dakika mücadele ederek, oynama arzusunu, hırsını göstermiş oldular. O yüzden de futbolcularımı kutluyorum. Başakşehir takımına Avrupa Kupası'nda da başarılar diliyorum" dedi.

ÇAĞDAŞ ATAN: SON BÖLÜMDE ACI ÇEKTİK

Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan ise, "Öncelikle Sivaslı şehidimiz Şeyda Yılmaz'ı anarak başlamak istiyorum. Mekanı cennet olsun inşallah. Umarım bu terör illetine vermiş olduğumuz son şehit olur. Ailesine ve kalanlarına başsağlığı diliyorum. Oyuna gelecek olursak ilk 10-15 dakikalık bölümde muazzam bir giriş yaptık. Çok iyi hücumlar gerçekleştirdik. 1-2 tane çok net gol pozisyonundan yararlanamadık. Daha sonra biraz oyun kibrine yenik düştük. Oyuncularıma her zaman söylüyorum. Öz güvenle arasında çok ince bir çizgi var. Biz hep yukarıdaki öz güven tarafında kalmak istiyoruz. Ama o 15 dakikalık oyunu gördükten sonra oyuncuların biraz oyunun ilk kibrine yenik düşüp konsantrasyonlarını kaybedince 2-3 tane pas hatasının üzerine Garry Rodrigues'e birkaç tane geçiş fırsatı verdik. Bu biraz rakibi oyunun içine çıktı. Ama bence ilk yarı hak ettiğimiz golü devrenin sonlarına doğru attık. İkinci yarıya da çok iyi başladık. Golle başladık. Üçüncü golü atabilecek pozisyonlarımız da vardı. Ama bunları yapamadıktan sonra gereksiz bir şekilde mesafelerimizi uzatıp, erken final pasları atmaya başladık. Özellikle çok şey beklediğimiz oyunun kalbi olan oyunculardan, kaliteli oyuncularımızdan bunlar gelince oyunda biraz roller döndü. Bu bizim hiç istemediğimiz bir durum. Bu bölümde Sivasspor önce santrfora bir ara Bekir'i alarak ön tarafı iyice uzatıp uzun toplara döndüler. Düşen topları oynamaya çalıştılar. Biz bu bölümde topa sahip olamayınca ki benim bugün maç için ikinci yarıdaki bölümde en üzüldüğüm şey rakibi biraz oyuna dahil ettik. Sivas'ta ve Hatay'da oluyor bunlar. Klasik kaosa dönüyor maçlar biraz. Maçın sonları. Rahat bitireceğimiz maçlar ama maalesef golü yedik. Son 10 dakika acı çektik. Acı çekmemiz gerekiyordu. Oyuncularım o bölümde gerçekten çok acı çekerek, savunma yaparak skoru korumasını bildiler. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Şu an 6 maç, 4 tanesi deplasman. 2 tanesini kendi sahamızda oynadık. O bence önemli bir detay. Herkesin çok farkına varmadığı bir detay. 6 tane Avrupa maçı. 13 puanla ligde ikincilik pozisyonunu Fenerbahçe ve Beşiktaş ile paylaşıyoruz. Ayaklarımızın yere basması gerekiyor ama kat ettiğimiz mesafeyi de görmemiz gerekiyor takım olarak. Şimdi önümüzde çok önemli bir maç var. Benim bizzat geçen hafta kendimin de izlediği çok iyi bir takıma karşı oynayacağız. Zaten bildiğiniz üzere Trabzonspor'u da devre dışı bıraktılar Avrupa'da. Kendi liglerinde de lider, topla iyi baskı da yapabilen, fizik kalitesi iyi bir takıma karşı oynayacağız. Hem oyunumuzun seviyesini, hem genç oyuncularımızı hem de Başakşehir'in vizyonunu Avrupa piyasasına sunmak istiyoruz açıkçası tekrardan. Bütün Başakşehir halkını, İstanbul halkını mümkünse bu güzel maça bekliyorum. Çok da iyi bir rakip var. Stadı doldurabilirlerse çok mutlu oluruz. Sivasspor'a başarılar diliyorum. Oyuncularıma teşekkür ediyorum" ifadelerinde bulundu.