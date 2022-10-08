Sivasspor, Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürdü

Spor Toto Süper Lig'in 9'uncu hafta maçında Medipol Başakşehir 'e konuk olan Demir Grup Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam etti. Kulüp tesislerinde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1,5 saat sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan idman, geniş alan pas çalışması ile devam etti. Kırmızı-Beyazlılar son bölümde ise yarım sahada çift kale maç yaptı.

Kaynak: DHA

Başakşehir, Sivasspor, Spor, Son Dakika

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