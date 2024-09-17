Sivasspor\'dan Anma Mesajı

Spor

Sivasspor Kulübü, 1967 yılında Kayseri'de oynanan maçtaki tribün olayları nedeniyle hayatını kaybeden 43 kişi için anma mesajı yayımladı.

Kırmızı-beyazlı kulübün, sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"17 Eylül 1967 unutmadık, unutmayacağız. 17 Eylül 1967'de Kayserispor ile Sivasspor'umuz arasında oynanan ve Türkiye futbol tarihinin en kara günlerinden biri olarak bilinen olaylarda hayatını kaybeden taraftarlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Ruhları şad olsun." - SİVAS