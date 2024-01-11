Canlı anlatım! Kıran kırana maçta ilk gol geldi

Galatasaray, Süper Lig'de ertelenen 16. hafta maçında EMS Yapı Sivasspor ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. BG Grup 4 Eylül Stadı'nda oynanan maç saat 17.00'de başladı. Müsabakayı hakem Zorbay Küçük yönetiyor. Karşılaşmanın VAR koltuğunda Alper Ulusoy oturuyor.

İKİ TAKIMIN DURUMU

Ligin geride kalan bölümünde 15 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı takım, 47 puan topladı. Fenerbahçe'nin aynı puanla liderlik koltuğunda oturduğu ligde Galatasaray, averajla ikinci sırada yer alıyor. EMS Yapı Sivasspor ise ligde altışar galibiyet, beraberlik ve yenilgi sonucunda hanesine 24 puan yazdırdı.

İLK 11'LER

Sivasspor; Ali Şaşal, Uğur, Caner Osmanpaşa, Appindangoye, Camara, Alaadin, Kvet, Charisis, Hakan Arslan, Koita, Barrow

Galatasaray; Muslera, Ali Turap, Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan, Kerem Demirbay, Torreira, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Zaha, Halil.

CANLI ANLATIM

İLK YARI SONUCU: Sivasspor 0-1 Galatasaray

45' Sol kanatta Zaha'nın pasında Mertens topun üstünden atladı. Ceza sahası içi sol çaprazında topu alan Kerem Demirbay düzgün bir vuruşla topu ağlara yolladı.

45' GOL Galatasaray, Kerem Demirbay ile 1-0 öne geçti.

45' İlk yarının sonuna 1 dakika ilave edildi.

44' Faulu çabuk kullanan Galatasaray'da Mertens'in pasında topu alan Kerem Aktürkoğlu'nun şutu savunmadan döndü. 43' Galatasaray'da Halil Dervişoğlu ayağını tutuyor. 42' YİNE KAÇTI! Koita'nın pasında savunma arkasına sarkan Barrow soluna çekip tekrar Koita'ya verdi. Topun gelişine sert Vuran Koita'nın şutu kalenin üstünden dışarı gitti. 41' Orta alanda hızlı çıkan Charisis hızla kaleye yöneldi. Arkadan rakibini iyi takip eden Mertens topa ayak koyarak tehlikeyi önledi.

36' Kerem Demirbay'ın kullandığı köşe vuruşunda top herkesi aştı.

33' Galatasaray pas yaparak rakip yarı alanda boşluk arıyor. Sivassporlu oyuncular şu ana dek pas kanallarını kapatmakta başarılı oldu.

27' Galatasaray Kerem Demirbay, rakibine yaptığı faul sonucu sarı kart gördü.

25' Bu dakikalarda iki takım için de sık sık faul düdükleri çalıyor.

24' Halil Dervişoğlu'nun Aaron Appindangoye'ye yatarak müdahalesi faul.

23' Yine iyi paslarla gelen Galatasaray'da Halil'in pasında Kerem ceza sahası içi sağ çaprazında topa yöneldi ancak kaleci Ali Şaşal, Kerem'den önce topa sahip oldu.

22' DİREK! Zaha'nın getirdiği topta topu alan Mertens, yaklaşık 25 metreden vurdu. Çok sert giden top üst direkten oyun alanına döndü.

21' Uğur Çiftçi'nin sol kanattan ceza sahası içine ortasında Muslera kalesinden açılıp topa sahip oldu.

18' Kerim'in şutu direkten geri geldi.

15' İlk 15 dakika golsüz eşitlikle geçildi. 14' KALECİ! Sol kanattan hızla içeriye sıyrılan Kerem Aktürkoğlu, kaleciyle karşı karşıya pozisyonda Ali Şaşal'ı geçemedi. Başarılı kaleci topu iki hamlede kontrol ediyor.

11' İNANILMAZ! Galatasaray'da sol kanattan yapılan ortada Sarı-kırmızılı oyuncuların üst üste kaleye vuruşları savunmadan döndü. Oluşan karambolde top son olarak savunmaya çarpıp kornere gitti.

9' Zaha'nın pasında sol kanattan içeriye ortalayan Kazımcan, topu savunmadan geçiremedi.

7' MUSLERA! Hızlı gelen Sivasspor'da sol kanattan çıkarılan pasta Uğur Çiftçi kaleyi denedi. Muslera topa sahip oldu.

5' Galatasaray rakip yarı alana geçmek istiyor.

3' İki takım da kontrollü oynuyor.

1' Maç başladı...