Sivasspor, Keita Balde ile Resmen Ayrıldı - Son Dakika
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Spor

Sivasspor, Keita Balde ile Resmen Ayrıldı

Sivasspor, Keita Balde ile Resmen Ayrıldı

Sivasspor, beklenen performansı gösteremeyen Keita Balde ile yollarını ayırmaya karar verdi.

23.12.2024 11:14
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Sivasspor, sezon başında büyük umutlarla transfer edilen ve eski eşi Simona Guatieri tarafından Wanda Nara'yla yasak aşk yaşadığı da öne sürülen Keita Balde ile yollarını ayırdı.

Sivasspor'da istenilen performansı sergileyemeyen ve eleştirilerin odağı haline gelen Keita Balde, geçtiğimiz günlerde İspanya'ya gitti. Sezona büyük beklentilerle transfer edilen Balde, sadece 11 maçta forma şansı bulabildi ve yalnızca 1 gol katkısı sağladı. Balde, sergilediği düşük performansıyla, taraftarlar ve teknik ekip tarafından da eleştirildi.

Sivasspor yönetimi ise Balde ile yolları ayırma kararı alırken, resmi açıklamanın kısa sürede yapılması bekleniyor.

Diğer yandan Balde'nin eski eşi Simona Guatieri, Arjantinli yıldız futbolcu Mauro Icardi'nin boşanma aşamasında olduğu eşi Wanda Nara ile Balde'nin yasak aşk yaşadığını öne sürmüştü. - SİVAS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Sivasspor, Keita Balde ile Resmen Ayrıldı - Son Dakika

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