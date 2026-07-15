Sivasspor'un Yeni Başkanı Burak Özçoban - Son Dakika
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Sivasspor'un Yeni Başkanı Burak Özçoban

Sivasspor\'un Yeni Başkanı Burak Özçoban
15.07.2026 19:34
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Burak Özçoban, Sivasspor'un olağanüstü genel kurulunda yeniden başkan seçildi.

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Sivasspor'un bugün gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulunda Burak Özçoban yeniden kulüp başkanı seçildi.

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası'nda yapılan genel kurul, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Toplantıya Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Belediye Başkanı Adem Uzun, Sivasspor Kulüp Başkanı Burak Özçoban, il protokolü ve çok sayıda delege katıldı. Tek liste ile yapılan genel kurulda mevcut başkan Burak Özçoban yeniden kulüp başkanı seçildi.

'KULÜBÜN UÇURUMA GİTMESİNE MÜSAADE EDEMEZDİK'

Genel kurulda konuşan başkan Özçoban, yapılan genel kurullarda kulübe aday çıkmadığı için yeniden aday olma kararı aldığını belirterek, "Kimse çıkmamasından dolayı kulübün artık daha fazla uçuruma gitmesine müsaade edemezdik. Toplamda 26 kişiyle bu sorumluluğu yeniden üstlendik. Bir hafta içerisinde buna karar verdik. Futbolcularımızla görüştük, olmayan kişileri getirdik. Antrenmanlar devam etti. Hocamız İsmet Taşdemir ile yeniden anlaştık. Bugün geldi, şu anda Sivas'ta. Çok büyük karakter koyarak geldi. Çok büyük rakiplerden teklif olmasına rağmen geldi. Bu süreçte bizim üzerimize düşen mali yapıyı daha da dengeleyerek düzgün bir şekilde yönetmektir. Bu süreçte herkes üzerine düşeni yaptı. Artık burada yardımcı olması gereken kişi taraftardır. Taraftar bize destek olursa biz daha da güçlü oluruz" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Sivasspor'un Yeni Başkanı Burak Özçoban - Son Dakika

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