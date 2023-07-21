"Yerli Messi" denilerek Galatasaray'a transfer olan Yusuf Demir, Anadolu'ya yelken açıyor - Son Dakika
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"Yerli Messi" denilerek Galatasaray'a transfer olan Yusuf Demir, Anadolu'ya yelken açıyor

21.07.2023 11:07

Galatasaray'ın 6 milyon euro bonservis bedeliyle Rapid Wien'den transfer ettiği Yusuf Demir, hayal kırıklığı yarattı. Kariyerinin başında "Yerli Messi" olarak anılan 20 yaşındaki futbolcunun Sivasspor'a transferi gündemde. Yiğidolar, Demir'i 1 sezon kiralık olarak kadrosuna katabilir.

Galatasaray formasıyla geçen sezon ligde sadece 66 dakika şans bulan Yusuf Demir, beklentilerin çok altında kaldı. Rapid Wien'den 6 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen futbolcu için Sivasspor harekete geçti.

1 SEZON KİRALANACAK

Fanatik'te yer alan habere göre; Sivasspor, Yusuf Demir transferinde en ciddi atağı yapan takım. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk'un son kararı sonrası Demir, 1 sezon kiralık olarak Yiğidolar'ın yolunu tutabilir.

GÜNCEL PİYASA DEĞERİ 5 MİLYON EURO

2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan futbolcu Galatasaray ile 5 lig maçına çıktı. 20 yaşındaki isim bu karşılaşmalarda gol ya da asist katkısı veremedi. Yusuf Demir'in güncel piyasa değeri 5 milyon euro.

Büyük hayal kırıklığı! 'Yerli Messi' diye Galatasaray'a gelen Yusuf Demir, Anadolu'ya yelken açıyor
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Galatasaray, Yusuf Demir, Spor, Son Dakika

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SON DAKİKA: "Yerli Messi" denilerek Galatasaray'a transfer olan Yusuf Demir, Anadolu'ya yelken açıyor - Son Dakika
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