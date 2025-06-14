Sivrihisar Havacılık Festivali - Son Dakika
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Sivrihisar Havacılık Festivali

Sivrihisar Havacılık Festivali
14.06.2025 12:59
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Eskişehir'de paraşüt ve model uçak tutkunları bir araya geldi, Semin Öztürk gösteri yaptı.

ESKİŞEHİR'de Sivrihisar Havacılık Merkezi, Türkiye'nin birçok noktasından gelen 70 paraşüt sporcu ile çok sayıda model uçak tutkununu festivalde bir araya getirdi. Paraşüt sporcuları gün boyu 3 bin 500 metre yükseklikten atlayış yaparken, Türkiye'nin ilk ve tek kadın profesyonel akrobasi pilotu Semin Öztürk Şener de akrobasi uçağıyla gösteri yaptı.

Sivrihisar Havacılık Merkezi, paraşüt sporcularını ile model uçak tutkunlarını bu yıl 6'ncısını düzenlediği 'Model Uçak ve Paraşüt Günleri' festivalinde bir araya getirdi. Necati Artan Tesisleri Doğu Apronu'nda düzenlenen etkinliklere 70 paraşüt sporcusu ile çok sayıda model uçak tutkunu katıldı. Paraşüt sporcuları Cessna 172 ve 206 model iki uçakla 3 bin 500 metre yüksekliğe ulaştıktan sonra kendilerini boşluğa bırakarak atlayış yaptı.

'KORKULARINIZLA YÜZLEŞİYORSUNUZ'

Festivale Muğla'dan katılan paraşüt sporcusu Berkay Nal, profesyonel yamaç paraşütü ve akrobasi branşında hem eğitmenlik hem de uçuşlar yaptığını söyledi. Eskişehir Sivrihisar Havacılık Merkezi'nin paraşüt sporcuları için imkanlar açısından önemli bir nokta olduğunu ifade eden Nal, "Bugün yaklaşık 7 bin feet irtifadan arkadaşlarımla atlayış gerçekleştirdik. Gayet keyifli ve çok güzel bir alan, açıkçası atlayış anlamında da çok potansiyel vaat eden bir tesis. Uçağın içerisindeyken ilk atlayışınızda inanılmaz derecede bilinmezlik ve heyecan oluyor. Çünkü nasıl bir şey yaşayacağınızı bilmiyorsunuz fakat uçaktan çıktığınız anda bütün korku ve gerginlikleriniz yok oluyor. Tamamen anı yaşıyor, başka hiçbir şey düşünemiyorsunuz. Havada vücudunuzla süzülüp, vücudunuzu kontrol ederek, ileri-geri gidip, arkadaşlarınızla tutuşup, kimi zaman paraşütü açtıktan sonra arkadaşlarınızla birlikte havada belirli konfigürasyonlar yapıyorsunuz. Açıkçası inanılmaz bir özgürlük ve kişisel olarak da size çok şey katan bir yolculuk. Çünkü korkularınızla yüzleşiyorsunuz ve onların o kadar büyük şeyler olmadığını fark ediyorsunuz. Çünkü gerçekten o anı yaşayana kadar, uçaktan çıkıp gerçekten düşene kadar uçmanın nasıl bir his olduğunu anlamıyorsunuz" dedi. Eski bir paraşütçü sözünü hatırlatıp, herkese hayatında en az bir kez paraşüt deneyimini yaşaması gerektiğini kaydeden Nal, "Teknede gitmek yüzmek değildir, uçakta gitmek gerçekten uçmak değildir. Gerçekten yüzmek istiyorsan, suya atlamalısın, gerçekten uçmak istiyorsan uçaktan atlamalısın. Herkesi paraşüt deneyimine davet ediyorum" diye konutu.

'HERKESİN EN AZ BİR KERE UÇAKTAN ATLAMASI GEREKİYOR'

Paraşüt sporcularından Oğulcan Geldikaya da yamaç paraşütü tandem pilotluğu yaptığını belirterek, şunları söyledi: "Yamaç paraşütü tandem pilotuyum ve serbest paraşütçüyüm. Yaklaşık 9 yıldır atlayış yapıyorum. Herkese tavsiye ediyorum. Herkesin hayatlarında en az bir kere uçaktan atlaması gerekiyor. Çünkü bu bambaşka bir duygu, özgürlük. Beni en çok çeken an, serbest düşüş. Uçaktan çıktıktan sonra paraşütü açana kadar o serbest düşüş anı yaklaşık 40-45 saniye çok keyifli, bambaşka bir duygu. Tarif edebileceğim, şuna buna benziyor diyebileceğim bir şey değil. Herkes bunu deneyimledikten sonra anlayabiliyor."

SEMİN ÖZTÜRK ŞENER GÖSTERİ YAPTI

Türkiye'nin ilk ve tek profesyonel kadın akrobasi pilotu Semin Öztürk Şener de 'Yeni Menekşe' isimli uçağıyla gösteri yaptı. Havada güç manevraları ustalıkla sergileyen Şener'in gösterisi büyük ilgi topladı. Gösterinin ardından konuşan Semin Öztürk Şener, model uçak ve paraşüt sporcularını bir araya getirdikleri için mutlu olduklarını ifade ederek, "Bugün Sivrihisar Havacılık Merkezi'nde hem model uçak tutkunlarını hem de paraşütçülerimizi bir araya getiren çok keyifli bir etkinlik düzenleniyor. Aslında 7'den 70'e herkesin ilgisini çekebilecek bir etkinlik bu. Hem gökyüzünde rengarenk paraşütçüleri seyretme şansımız oluyor hem de yerde birbirinden çeşitli model tiplerini tanıma imkanımız oluyor. Ben de bu etkinlik kapsamında 'Yeni menekşe' ile gökyüzündeydim. Umarım bu tip etkinlikler ülkemizde çoğalır" dedi. Festivalde paraşüt atlayışlarının yanı sıra model uçakların gösterileri de beğeniyle izlendi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Sivrihisar Havacılık Festivali - Son Dakika

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