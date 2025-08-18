Siyahi futbolcuya ırkçı saldırıda bulunan engelli taraftar maçın durmasına sebep oldu

Liverpool taraftarlarından birinin, Bournemouth'un kanat oyuncusu Antoine Semenyo'ya yönelik ırkçı tacizi anbean yaşandı. Olay, Anfield'da oynanan maçta yaşandı ve geçici olarak maç durduruldu.

Görgü tanığı Nick Collins, olayın hemen yanında oturuyordu. Semenyo, maçın 29. dakikasında taç atışı kullanmak için hareketlendiği sırada, engelli bir taraftarın bulunduğu bölümden bir taraftarın kendisine hakaret ettiğini ve ardından sakız attığını aktardı. Semenyo, durumu hakeme bildirerek olayı gündeme taşıdı.

Polis, olayın ardından 47 yaşındaki bir adamı tespit ederek stadın dışına çıkardı. Merseyside Polisi, söz konusu kişinin ırkçı kamu düzeni suçundan gözaltına alındığını ve daha sonra şartlı olarak serbest bırakıldığını açıkladı. Şartlar arasında İngiltere'de herhangi bir futbol maçına katılmamak ve belirlenen stadyumların bir mil yakınından geçmemek yer alıyor.

Nick Collins, sosyal medyada detaylı bir anlatım paylaştı: Taraftarın daha önce de sezonluk bilet sahibi olarak kötü davranışlar sergilediğini ve hakemlere sakız atarak sınırı aştığını belirtti. Collins, "Semenyo sakin ve oyunculuk tarzı ile taraftarları kışkırtmayan bir oyuncuydu. Engelli taraftar yanına gidip hakaret etti ve sakız attı. İki dakika sonra oyun durduruldu ve polis olay yerine gelerek taraftarı stadın dışına çıkardı" ifadelerini kullandı.

Collins, ayrıca diğer taraftarların olay karşısında rahatsız olduklarını ve stadın güvenlik görevlilerinin ilk başta durumu tam olarak anlamadığını belirtti. Semenyo'nun ise şoke olduğunu ve sonrasında müthiş bir performans sergilediğini vurguladı.

Kulüp, olayla ilgili polis soruşturmasına tam destek verdi ve yaşananların tekrar yaşanmaması için gerekli önlemler alındı. Collins, Anfield'ın farklı kesimlerden gelen insanlara her zaman açık ve hoş geldiniz dediği bir yer olduğunu hatırlattı.