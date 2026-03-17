Üye Girişi
Son Dakika Logo

Slot, Galatasaray'ın 2 galibiyet almalarının nedenini açıkladı

17.03.2026 21:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Galatasaray'ı konuk edecek olan Liverpool'un teknik direktörü Arne Slot, çeyrek finale kalmayı hak ettiklerini ifade etti. Galatasaray'ın kendilerini iki kez yenmeleri hakkında konuşan Slot, ''Bizi 2 defa yenmelerinin nedeni kendi sahalarında oynamaları değil. Çok iyi oynadılar. Çok sert ve ciddi maçlardı. Sonucu ayrıntılar belirledi" dedi.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında yarın Galatasaray'ı konuk edecek İngiltere temsilcisi Liverpool'un teknik direktörü Arne Slot, çeyrek finale kalmayı hak ettiklerini ileri sürdü. Hollandalı teknik adam, yarın TSİ 23.00'te Anfiled Stadı'nda yapılacak müsabaka öncesinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

JOE GOMEZ'İN DURUMU MAÇ SAATİNDE BELLİ OLACAK

Takımın durumu hakkında bilgi veren Slot, sakatlığı bulunan yıldız santrfor Alexander Isak'ın yarın Galatasaray'a karşı forma giyemeyeceğini, tecrübeli savunma oyuncusu Joe Gomez'in ise durumunun maç saatinde belli olacağını dile getirdi.

'İLK KEZ KENDİ SAHAMIZDA OYNAYACAĞIZ'

Galatasaray'a bu sezon iki kez 1-0'lık skorla yenildiklerini hatırlatan Slot, "Galatasaray ile bu sezon iki kez oynadık ve kaybettik. Ancak ilk kez kendi sahamızda oynayacağız. Yarın akşam taraftarlar bizi destekleyecek." dedi.

'FARK VARSA BUNU YARIN GÖSTERECEĞİZ'

Arne Slot, iç saha avantajlarının olduğunu aktararak, "Deplasman veya evde oynama arasında bir fark varsa bunu yarın göstereceğiz. Kendi sahamızda çok daha güçlüyüz. Çok iyi şeyler için Şampiyonlar Ligi'nde bulunduğumuz yeri hak ediyoruz. Çeyrek finale kalmayı hak eden bir takım olduğumuzu düşünüyorum. Bizi 2 defa yenmelerinin nedeni kendi sahalarında oynamaları değil. Çok iyi oynadılar. Çok sert ve ciddi maçlardı. Sonucu ayrıntılar belirledi. Bu ayrıntılarını düşünerek çok daha iyi hazırlanacağız. Bunları kendi lehimize çevireceğiz. Hepimiz baskıyı hissediyoruz. Çok güzel bir kulüpte çalışıyorum, harika bir tarihe sahip. Çeyrek finale de kalabileceğimize inanıyorum. Bir baskı var ama bu iyi bir şey. Bu baskıyı kucaklıyoruz ve yarın Galatasaray ile oynamak için sabırsızlıkla bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

'PENALTIMIZI VAR İPTAL ETTİ'

Galatasaray'ın bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gol atamadıkları tek takım olduğunun hatırlatılması üzerine Slot, şunları kaydetti:

"İlk maçta penaltımızı VAR iptal etti. Bazen sonuçlandıramadığımız ataklar oldu. Ancak bu sadece bizimle ilgili değil. Galatasaray, her topun üzerine büyük bir mücadele gösterdi. Genelde Süper Lig'in en üstündeler ve Avrupa'da çok iyi başarıları var. Taraftar desteğiyle birleşince iki kez bu sonuca yol açtı. Çok iyi savunmacıları var. Davinson Sacnhez oynamayacak ama sizin 11'den fazla iyi oyuncunuz var. Gol atmamız gerektiğini biliyoruz. Bu çok kolay değil. İki kez karşılaştığımız rakibi tanıyoruz. Yarın tüm mücadeleyi ortaya koyarak bunu başaracağız."

'İLK DEFA BUNU BAŞARACAĞIM'

Kariyerinde daha önce "Devler Ligi" çeyrek finali görmediğini belirten Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot, "Her zaman en önemli maç bir sonraki. Böyle deyince çok basit oluyor. Galatasaray maçından sonra Brighton ile oynayacağız. Ancak Galatasaray maçının önemini hissediyoruz. Şampiyonlar Ligi'nin çeyrek finali söz konusu. Benim için de özel bir şey olacak. Çünkü ilk defa bunu başaracağım." diyerek sözlerini tamamladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi, Galatasaray, Liverpool, Futbol, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2026 21:57:59. #.0.5#
SON DAKİKA: Slot, Galatasaray'ın 2 galibiyet almalarının nedenini açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.