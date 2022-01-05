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Son Dakika: Edin Visca'dan Trabzonspor'a 3,5 yıllık imza - Son Dakika

Son Dakika: Edin Visca'dan Trabzonspor'a 3,5 yıllık imza

05.01.2022 14:51

Son dakika: Medipol Başakşehir'de forma giyen Bosna Hersek asıllı Edin Visca, Trabzonspor ile 3,5 yıllık sözleşme imzaladı. Yıldız futbolcunun bonservis bedelinin 3.5-4 milyon Euro arasında olduğu belirtildi.

Süper Lig'de adım adım şampiyonluğa ilerleyen Trabzonspor, ara transfer dönemine de hızlı başladı. İlk olarak Kouassi'yi kadrosuna katan Fırtına, büyük bir bomba daha patlattı ve Edin Visca'yı kadrosuna kattı.

BONSERVİS BEDELİ 3,5-4 MİLYON EURO ARASINDA

Medipol Başakşehir formasıyla gösterdiği performansla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanan Edin Visca, artık Trabzonspor forması ile Süper Lig'de mücadele edecek. Yıldız isimle 3.5 yıllık sözleşme imzalanırken bonservis bedelinin 3.5-4 milyon Euro arasında olduğu belirtildi.

ŞAMPİYONLUK HALİNDE BONUS DA ÖDENECEK

Ayrıca Edin Visca için Trabzonspor, turuncu lacivertli kulübe şampiyon olunması halinde bir bonus da ödeyecek.

Son Dakika: Edin Visca, Trabzonspor ile 3,5 yıllık sözleşme imzaladı

BU SEZON TAKIMINI SIRTLADI

Türkiye'de Ocak ayı ara transfer ve tescil dönemi öncesinde bir numaralı hedef haline gelen Edin Visca bu sezona oldukça formda bir giriş yaptı. Aykut Kocaman'dan boşalan teknik direktörlük görevine Emre Belözoğlu'nun gelmesinin ardından büyük bir çıkış yakalayan Edin Visca rakip fileleri 4 kez havalandırma başarısı gösterdi. Edin Visca bu süreçte takım arkadaşlarına 9 asist yaptı.

AVCI'NIN ESKİ ÖĞRENCİSİ

Türkiye'ye geldiği dönemin ardından Medipol Başakşehir'de uzun süre Abdullah Avcı'nın öğrencisi olarak görev yapan Edin Visca yeniden eski hocasıyla bir araya gelecek. İkili, Süper Lig'in ilk devresinin son haftasında oynanan Trabzonspor - Başakşehir mücadelesinde de samimi görüntüler vermişti.

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Son Dakika Spor Son Dakika: Edin Visca'dan Trabzonspor'a 3,5 yıllık imza - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Son Dakika: Edin Visca'dan Trabzonspor'a 3,5 yıllık imza - Son Dakika
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