Son Dakika! F.Bahçe Başkanı Ali Koç'tan, G.Saray Başkanı Özbek'e: İstediğiniz kanalda çıkıp tartışalım - Son Dakika
Üye Girişi

Son Dakika! F.Bahçe Başkanı Ali Koç'tan, G.Saray Başkanı Özbek'e: İstediğiniz kanalda çıkıp tartışalım

24.01.2023 18:04

Son dakika! Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, ezeli rakibi Galatasaray'ın Başkanı Dursun Özbek'e ve diğer kulüp yöneticilerine, istedikleri kanalda tartışmak için davette bulundu.

Fenerbahçe ve Galatasaray arasında son dönemde iyice yükselen tansiyon üzerine Sarı-Lacivertliler'den peş peşe açıklamalar geldi. Fenerbahçe Başkan Vekili Erol Bilecik'in, "Başkanımız Ali Koç'un Galatasaray'a bir çağrısı olacak. Tüm spor camiası bunu takdir edecek" açıklamasından sonra Sarı-Lacivertliler'in resmi sitesinden davet mektubu geldi.

TARTIŞMAYA DAVET ETTİ

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray Başkanı ve yöneticilerini bir kanalda tartışmaya davet etti. Galatasaray'dan verilecek yanıt merak konusu oldu.

İşte o açıklama:

"MİLYONLAR İZLESİN"

"Sizi, açıkça ve mertçe her şeyi milyonların önünde değerlendirmek, tartışmak, kamuoyunu aydınlatmak adına istediğiniz zamanda istediğiniz kanalda istediğiniz kişilerle birlikte davet ediyorum."

"İDDİALARINIZI İSPATLAYIN"

"Unutmayın ki bize göre mesnetsiz size göre gerçek olduğunu savunduğunuz tüm bu ağır iddialarınızı ispatlamakla mükellefsiniz. Bu konuda sizden yer, zaman ve mecra bilgisi beklediğimizi tüm kamuoyunun bilgisine sunuyorum."

Son Dakika: F.Bahçe Başkanı Ali Koç'tan, G.Saray Başkanı Özbek'e tarihi davet: İstediğiniz kanalda çıkıp tartışalım
Son Dakika: F.Bahçe Başkanı Ali Koç'tan, G.Saray Başkanı Özbek'e tarihi davet: İstediğiniz kanalda çıkıp tartışalım
YORUMLAR (2)
500
F.Bahçe'den merak uyandıran açıklama: Ali Koç'un Galatasaray'a yapacağı çağrı tüm camiadan takdir görecek F.Bahçe'den merak uyandıran açıklama: Ali Koç'un Galatasaray'a yapacağı çağrı tüm camiadan takdir görecek F.Bahçe'den sürpriz açıklama: Ali Koç'un Galatasaray'a yapacağı çağrıyı herkes takdir edecek F.Bahçe'den sürpriz açıklama: Ali Koç'un Galatasaray'a yapacağı çağrıyı herkes takdir edecek

Erol Bilecik, Galatasaray, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Son Dakika! F.Bahçe Başkanı Ali Koç'tan, G.Saray Başkanı Özbek'e: İstediğiniz kanalda çıkıp tartışalım - Son Dakika


Son Dakika
17:54 Son Dakika: Stockholm'deki skandal bardağı taşırdı! Türkiye, İsveç ve Finlandiya ile NATO görüşmelerini askıya aldı
17:43 Son Dakika! F.Bahçe Başkanı Ali Koç'tan, G.Saray Başkanı Özbek'e: İstediğiniz kanalda çıkıp tartışalım
17:39 2023 Oscar adayları belli oldu! Altın Küre ödüllü Everything Everywhere All At Once, 11 adaylıkla öne çıktı
17:37 Son Dakika! Maliye Bakanı Nureddin Nebati: Borç yapılandırmada vade 4 yıl olacak, peşin ödemede yüzde 10 indirim sağlanacak
17:30 Ölen oğlunu ve kocasını,1 hafta önce paylaşılan fotoğrafta gören kadın neye uğradığını şaşırdı
17:27 Son Dakika: F.Bahçe Başkanı Ali Koç'tan, G.Saray Başkanı Özbek'e tarihi davet: İstediğiniz kanalda çıkıp tartışalım
17:21 F.Bahçe'den merak uyandıran açıklama: Ali Koç'un Galatasaray'a yapacağı çağrı tüm camiadan takdir görecek
16:29 Diyarbakır'da eşinin boğazını kesen adam sağlıkçıları eve alıp kapıyı kilitlemiş
17:09 Mithat Sancar, Bahçeli'nin "HDP'nin kapısına kilit vurulmalı" sözlerine yanıt verdi: Biz anahtar partiyiz diyoruz, o kilitten söz ediyor
17:09 Pansuman için hastaneye götürülen çocuğun kafasından mermi çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2023 18:38:22. #1.11#
SON DAKİKA: Son Dakika! F.Bahçe Başkanı Ali Koç'tan, G.Saray Başkanı Özbek'e: İstediğiniz kanalda çıkıp tartışalım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement