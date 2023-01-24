Son Dakika! F.Bahçe Başkanı Ali Koç'tan, G.Saray Başkanı Özbek'e: İstediğiniz kanalda çıkıp tartışalım

Fenerbahçe ve Galatasaray arasında son dönemde iyice yükselen tansiyon üzerine Sarı-Lacivertliler'den peş peşe açıklamalar geldi. Fenerbahçe Başkan Vekili Erol Bilecik'in, "Başkanımız Ali Koç'un Galatasaray'a bir çağrısı olacak. Tüm spor camiası bunu takdir edecek" açıklamasından sonra Sarı-Lacivertliler'in resmi sitesinden davet mektubu geldi.

TARTIŞMAYA DAVET ETTİ

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray Başkanı ve yöneticilerini bir kanalda tartışmaya davet etti. Galatasaray'dan verilecek yanıt merak konusu oldu.

İşte o açıklama:

"MİLYONLAR İZLESİN"

"Sizi, açıkça ve mertçe her şeyi milyonların önünde değerlendirmek, tartışmak, kamuoyunu aydınlatmak adına istediğiniz zamanda istediğiniz kanalda istediğiniz kişilerle birlikte davet ediyorum."

"İDDİALARINIZI İSPATLAYIN"

"Unutmayın ki bize göre mesnetsiz size göre gerçek olduğunu savunduğunuz tüm bu ağır iddialarınızı ispatlamakla mükellefsiniz. Bu konuda sizden yer, zaman ve mecra bilgisi beklediğimizi tüm kamuoyunun bilgisine sunuyorum."