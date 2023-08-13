Son Dakika: Fenerbahçe, Fred ile 4+1 yıllık sözleşme imzaladı - Son Dakika
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Son Dakika: Fenerbahçe, Fred ile 4+1 yıllık sözleşme imzaladı

Son Güncelleme: 13.08.2023 16:41

Son dakika: Fenerbahçe, Manchester United'dan kadrosuna kattığı Fred ile 4+1 yıllık sözleşme imzaladı. Sarı-lacivertliler, KAP'a yaptığı bildirimde futbolcunun maliyetini açıkladı.

Fenerbahçe, Manchester United'dan Fred'i resmen kadrosuna kattı. Sarı-lacivertliler futbolcuyla 4+1 yıllık sözleşme imzalarken İngiliz ekibine ise 9.743.589,5 euro ödeme yapacak.

BONSERVİSİ 8 EŞİT TAKSİTLE ÖDENECEK

Fenerbahçe'nin KAP'a yaptığı bildirimde, "Profesyonel futbolcu Frederico Rodrigues de Paula Santos'un transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Manchester United FC kulübüne toplam transfer bedeli olan 9.743.589,5 Avro 4 sene içerisinde 8 eşit taksitle ödenecektir. FIFA talimatları gereği doğacak olan dayanışma katkı bedelleri taraflarca yarı yarıya paylaşılacaktır." ifadelerini kullandı.

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Son Dakika: Fenerbahçe, Fred transferi için Manchester United ile prensipte anlaştı. Son Dakika: Fenerbahçe, Fred transferi için Manchester United ile prensipte anlaştı.

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Son Dakika Spor Son Dakika: Fenerbahçe, Fred ile 4+1 yıllık sözleşme imzaladı - Son Dakika


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